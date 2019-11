13:09 Uhr

Baguettes auf A8 bei Leipheim auf Irrfahrt

So hat sich ein 52-Jähriger seinen ersten Arbeitstag wohl nicht vorgestellt. Statt in Paris landete er in Leipheim.

Da staunten die Beamten der Autobahnpolizei Günzburg nicht schlecht, als sie einen französischen Kühllasttransporter kontrolliert haben. Der Fahrer war ihnen aufgefallen, als er mit einem Kurzzeitkennzeichen auf der Autobahn bei Leipheim in Richtung Stuttgart unterwegs war.

Der 52-jährige Fahrer hat laut Polizei keinerlei Nachweise hinsichtlich seiner Arbeits- und Fahrzeiten geführt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer seinen ersten Arbeitstag für seine Firma aus dem Raum Saarbrücken am Steuer hatte. Von seiner Chefin wurde er zur Auslieferung einer Ladung Baguette in Richtung Paris geschickt.

Fahrer hat vollständig die Orientierung verloren

Der Mann dürfte wohl vollständig die Orientierung verloren haben, war zunächst in Richtung München unterwegs und bei der Kontrolle bereits wieder auf der Fahrt nach Frankreich. Zur Klärung der aktuellen Zulassung und Versicherung des Fahrzeugs haben die Beamten mit der Geschäftsführerin per Telefon Kontakt aufgenommen und über das Missgeschick ihres Fahrers berichtet. Diese zeigte sich merklich überrascht. Ob die Fracht noch termingerecht oder zumindest frisch genug ankamen, ist nicht bekannt. (zg)