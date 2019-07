vor 17 Min.

Bahnausbau: „Alles ist total offen“

Die Gemeinde Jettingen-Scheppach ist am künftigen Bahnausbau der Trasse Ulm-Augsburg besonders betroffen. Die Bahnhöfe Jettingen und Freihalden liegen an der Trasse.

Weil es viele Gerüchte zum Ausbau der Trasse Ulm-Augsburg gibt, hält der Projektleiter einen einstündigen Vortrag vor dem Gremium der Gemeinde Jettingen-Scheppach. Nur eins steht fest: Es wird keinen Tunnel geben.

Wenn es um den geplanten Bahnausbau der Strecke zwischen Ulm und Augsburg geht, gibt es nicht nur unendlich viele unterschiedlichen Meinungen, sondern auch genauso viele Gerüchte. Ein Anwohner Freihaldens war an Bürgermeister Hans Reichhart herangetreten mit der Befürchtung, es gäbe Pläne, dass die Schienen künftig direkt an seinem Garten vorbeiführen. Damit die Gerüchteküche nicht noch weiter brodelt, stellte der bei der Bahn zuständige Projektleiter, Markus Baumann, in der jüngsten Gemeinderatssitzung das Bahnprojekt vor. Allerdings dämpfte er von vornherein jede Erwartung. Man habe sich bisher auf nichts festgelegt, ob der Streckenabschnitt komplett neu gebaut oder die bisherige Trasse ausgebaut werde, stehe in den Sternen. „Wir wissen, dass wir nichts wissen. Alles ist total offen“, betonte Baumann.

Informationen aus erster Hand zum geplanten Bahnausbau Augsburg-Ulm hatte auch schon die Fraktion der Freien Wähler im Frühjahr gefordert und den Antrag gestellt, den bei der Bahn zuständigen Projektleiter, Markus Baumann, zu einer Gemeinderatssitzung einzuladen. Damals musste der Projektleiter den angesetzten Termin absagen, jetzt nahm er sich eine Stunde lang Zeit und präsentierte den aktuellen Stand des Projekts.

Interessierte Bürger sind Fehlanzeige

Bürgermeister Hans Reichhart hatte angesichts der Brisanz des Themas mit großem öffentlichen Interesse gerechnet und extra vor der Sitzung ausreichend Bänke und Stühle in den Saal stellen lassen, der derzeit aufgrund der Arbeiten am Rathausneubau etwas beengter ist. Groß war seine Enttäuschung, dass sich außer den Gemeinderäten niemand einfand. „Ich bedaure das sehr und hoffe nur, dass die Menschen sich nicht erst dafür interessieren, wenn alles schon festgezurrt ist.“

Davon ist man derzeit noch weit entfernt. Die DB Netz AG, die das Projekt, das im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans 2030 aufgelistet ist, plant, steht noch ganz am Anfang. Projektleiter Markus Baumann sprach von Leistungsphase 1, der Grundlagenermittlung. Derzeit würden sämtliche Gegebenheiten analysiert, Aufgabenstellungen festgelegt, der Leistungsumfang ermittelt, prognostizierte Zugzahlen validiert, mit der Öffentlichkeitsarbeit angefangen und Gespräche mit Kommunen geführt. Die Gemeinde Jettingen-Scheppach, die mit den Haltepunkten in Jettingen und Freihalden gleich doppelt betroffen ist, gehört mit zu den ersten Kommunen im Landkreis Günzburg, die informiert werden.

Die Reisezeit zwischen Ulm und Augsburg soll verkürzt werden

Vorrangiges Ziel des Bahnausbaus sei es, die Reisezeit zwischen Ulm und Augsburg auf unter 30 Minuten zu verkürzen und damit in einigen Jahren eine durchgehende Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen Köln, Frankfurt, Stuttgart und München herzustellen. Günzburg soll auf alle Fälle an das Fernverkehrsnetz angebunden bleiben. Was laut Baumann aber nicht unbedingt bedeutet, dass eine mögliche Neubaustrecke über die Kreisstadt führen muss.

Der Projektleiter ließ sich zu keinen speziellen Aussage hinreißen. Nur eines könne er mit Sicherheit sagen: „Zwischen Augsburg und Ulm wird kein Tunnel gebaut.“ Auf Nachfrage, ob alle Bahnhöfe gerichtet und barrierefrei ausgebaut werden, teilte Baumann mit, dass alles noch in Planung und deshalb noch nicht relevant sei. Christoph Böhm (Freie Wähler) hakte nach, ob eine Neubaustrecke leichter zu planen sei als die bestehende Trasse auszubauen. Vom Zeitaufwand sei es wohl ähnlich, gab Baumann zu verstehen. Der große Unterschied liege im Planfeststellungsverfahren und in den Bauphasen. „Wenn ich auf der grünen Wiese baue, ist es einfacher, als auf einer Strecke zu bauen, die in Betrieb ist“, so Baumann. Bautechnisch sei es komplizierter und aufwendiger.

Die Planung konzentriert sich auf mehrere Trassenvarianten

An dieser Stelle schaltete sich auch Staatsminister Hans Reichhart ein, dass die Planung in vielen parallelen Prozessen ablaufe. Man befasse sich mit mehreren Trassen, gehe dabei tief ins Detail und sortiere am Ende aus. Inwieweit die Zugzahlen, die erst 2030 vorliegen, überhaupt verlässlich seien, wollte Hans Reichhardt (Freie Wähler) wissen. Laut Baumann werden die Zahlen alle fünf Jahre aktualisiert.

Auch wenn der Rat in dem einstündigen Vortrag nichts unbedingt Neues erfahren hatte, gab es von allen Seiten Lob für den Projektleiter. „Diese profunden Informationen nehmen den Druck aus dem Kessel. Wir wissen, wo wir stehen. Es geistern ja viele Meinungen hier herum“, urteilte Josef Seibold (CSU). In dem Wissen, dass nichts abgeschlossen sei und alles auf Anfang stehe, könne er beruhigt nach Hause gehen.

Dialog zwischen Bahn und Bürgern soll offen geführt werden

Bürgermeister Hans Reichhart bat alle Räte darum, sich in Zurückhaltung zu üben. Es stehe noch ein langer Dialog bevor, er habe aber den Eindruck, dass Projektleiter Baumann ein „Garant“ dafür sei, dass der Dialog zwischen Bahn und Bürgern vernünftig und offen ablaufe und nicht in Hinterzimmern im Geheimen diskutiert werde. „Ich habe den Eindruck, dass Ihnen viel daran liegt, die Bürger mitzunehmen“, so Reichhart.

Nicht alle in der Gemeinde fühlen sich derzeit mitgenommen. Raimund Strobl (CSU) sprach die Problematik an, dass in Scheppach viele fürchten, der Bahnausbau gehe in Kürze los. Wie er berichtete, hatten Bewohner, die nahe der Bahnstrecke wohnen, Post im Auftrag der DB Netz AG erhalten, dass ihr Wohngebäude für eine Teilnahme am Förderprogramm des Bundes zur Lärmsanierung in Betracht komme. Diese Briefe hätten Wirbel ausgelöst, da noch vor dem Bahnausbau mit dem Schallschutz begonnen werde – aber nicht bei allen, obwohl sie ihrer Meinung nach auch dicht an der Bahnlinie wohnen.

Sonderprogramm stammt aus dem Jahr 1998

Bürgermeister Hans Reichhart stellte klar, dass diese Post überhaupt nichts mit den Bahnausbauplänen zu tun habe. Dieses Sonderprogramm zur Minderung der Verkehrslärmbelästigung stammt aus dem Jahr 1998. „Heute ist es bei uns soweit. Von Berlin bis Bayern ist es ein weiter Weg“, sagte Reichhart mit einem Schmunzeln. Post hätten etwa 150 Bewohner bekommen, auch im Rathaus trudelte ein solches Schreiben ein, da die Gemeinde mit der Grundschule und dem Kindergarten St. Ullrich ebenfalls vom Bahnlärm betroffen ist.

Bahnausbau Ulm-Augsburg

Betroffene würden damit in den Genuss einer schalltechnischen Objektbeurteilung, die kostenlos sei, kommen. Sollten Fenster ausgetauscht werden müssen, gibt es einen 75-prozentigen Zuschuss. Für Kindergarten und Schule hofft der Bürgermeister, um einen Fensteraustausch drumrumzukommen, da erst kürzlich neue Fenster eingebaut wurden. „Wenn es nicht notwendig ist, unternehmen wir nichts.“

Lärm wird nicht gemessen, sondern berechnet

Für Strobl war es jedoch unerklärlich, warum der eine Bürger die Beratung erhält und der andere, der 100 Meter weiter wohnt, nicht. In seinen Augen sei das nicht gerecht. Markus Baumann betonte, dass der Lärm nicht mit Messungen ermittelt, sondern berechnet werde. Mittels dieser schalltechnischen Berechnungen, die durch den Gesetzgeber festgelegt seien, werde eindeutig festgestellt, an welchen Gebäuden die Belastung so groß sei, dass die Möglichkeit zur Teilnahme am Lärmsanierungsprogramm besteht. Allen, die sich benachteiligt fühlten, rät Baumann: „Eine Nachfrage hat noch nie geschadet.“

