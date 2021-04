Bahnschranke ragt in Ichenhausen ins Gleis: Lkw wohl schuld

Eine aufmerksame Frau hat die Polizei informiert, dass eine Gefahr für den Bahnverkehr im Bereich von Ichenhausen besteht. Offenbar war ein Lastwagen mit der Schranke kollidiert.

Über den Notruf hat am am Montagnachmittag eine 52-jährige Frau die Polizei informiert, dass ihr beim Vorbeifahren am Bahnübergang an der B16 in Ichenhausen aufgefallen war, dass die Schranke beschädigt ist. Sie rage leicht in den Gleisbereich. Bereits vor dem Eintreffen der Polizeistreife war die Kunststoffschranke von einem Mitarbeiter der Straßenmeisterei so bearbeitet worden, dass keine Gefahr mehr für den Bahnverkehr bestand. Mittlerweile wurde die Schranke von der Deutschen Bahn ausgetauscht.

Die genaue Ursache muss noch geklärt werden. Die Polizei vermutet, dass der Schaden eventuell von einem Lastwagen mit Krumbacher Kennzeichen verursacht wurde, der beobachtet worden war, als er mit seiner Front gegen die sich schließende Schranke gefahren war. (AZ)

Lesen Sie auch: