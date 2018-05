vor 17 Min.

Bahnstrecke zwischen Günzburg und Burgau gesperrt

Zugreisende zwischen Augsburg und Ulm brauchen aktuell Geduld: Wegen eines Bahnunfalls mit einem Auto ist die Strecke zwischen Günzburg und Burgau gesperrt.

Am Montagabend hat es an einem Bahnübergang in Dürrlauingen (Landkreis Günzburg) einen Bahnunfall gegeben. Wie ein Sprecher der Polizeileitstelle Schwaben Süd-West mitteilte, kam ein Auto von der Fahrbahn ab, flog über die Leitplanke und landete auf den Gleisen. Ein heranfahrender Zug schob das Auto zur Seite.

Laut Polizei wurde ein Mensch im Auto leicht verletzt. Die Fahrgäste im Zug und der Zugführer überstanden den Unfall unverletzt. Der Zug wurde beschädigt.

Die Strecke zwischen Günzburg und Burgau ist wegen des Unfalls derzeit nach Angaben der Deutschen Bahn gesperrt. Die Züge zwischen Augsburg und Ulm fahren dort aktuell nicht.

Nach Angaben der Deutschen Bahn wurde zwischen den betroffenen Bahnhöfen ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Weitere Informationen folgen an dieser Stelle. (AZ)