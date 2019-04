Bald gibt es kein Kombiticket für Schüler mehr

Der Bahnhof Günzburg ist am Donnerstagabend vorübergehend gesperrt worden. Grund dafür waren Ermittlungen der Polizei.

Günzburg

Exhibitionist in der Tiefgarage unterwegs

In einer Tiefgarage in Günzburg war am Mittwoch ein Exhibitionist unterwegs. Eine Autofahrerin meldete ihn bei der Polizei. Die sucht nach weiteren Zeugen.