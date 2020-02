Bald startet die Baustelle an der Kreuzung am Günzburger Polizeiohr

Plus Nach langen Diskussionen steht nun die Umgestaltung des Bereichs zwischen der B10 und der B16. Wann die Bauarbeiten beginnen und wie der Verkehr fließen soll.

Für viele Autofahrer ist es ein tägliches Ärgernis: Sie stehen in Günzburg vor allem morgens und nachmittags auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen im Stau – und zwar an der Kreuzung zwischen den beiden Bundesstraßen B10 und B16 und ihrem Übergang, dem sogenannten Polizeiohr. So benannt, weil sich die bogenförmige Strecke um das Gebäude der Günzburger Polizei zu legen scheint. Seit mehreren Jahren wird darüber diskutiert, an dieser notorisch verstopften Verbindung etwas zu ändern. Jetzt ist es endlich soweit. In wenigen Wochen sollen die langersehnten Bauarbeiten tatsächlich beginnen, die das Gesicht der Kreuzung Augsburger Straße/Tulpenstraße stark verändern.

Start ist laut Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig am 30. März. Die auffälligste Neuerung wird die Anzahl an Fahrstreifen betreffen. Diese wird im Kreuzungsbereich entlang der Augsburger Straße von bisher drei auf vier erhöht. Eine neu zu errichtende Spur ist für die Rechtsabbieger in die Tulpenstraße beziehungsweise in das Polizeiohr angedacht. Eine Zweite ist für Linksabbieger geplant und eine Dritte für Geradeaus-Fahrer. Der vierte Fahrstreifen ist für den Gegenverkehr vorgesehen. Alex Eder ist als Abteilungsleiter im Staatlichen Bauamt Krumbach für den Landkreis Günzburg zuständig und hebt die Vorteile der Neugestaltung der Kreuzung heraus: „Wenn wir den Verkehr gleich auf die jeweils richtige Spur bringen, erhöht das den Verkehrsfluss und die Rückstauprobleme werden geringer.“

An der Kreuzung am Günzburger Polizeiohr werden neue Rechtsabbiegespuren errichtet

Eine große planerische Herausforderung sei das begrenzte Platzangebot im Kreuzungsbereich. Grundstücksgrenzen oder gar komplette Gebäude können nicht einfach verschoben werden. Um den für die neuen Rechtsabbiegespuren benötigten Platz zu schaffen, müssen demnach Fußwege verschwenkt und Grünstreifen auf das Allernötigste beschränkt werden, führt Eder aus. „Das geht sich noch gerade so aus“, sagt der Experte.

Die Neugestaltung der Kreuzung betrifft nicht nur die Anzahl an Fahrspuren, sondern wirkt sich auch auf die Ampelanlage aus. Es wird eine sogenannte intelligente Ampel installiert. Diese erkennt mittels in der Fahrbahn eingelassener Induktionsschleifen, in welcher Richtung wie viele Autos stehen. Und je nach Bedarf werden die Grünzeiten in die eine oder andere Richtung länger oder eben kürzer geschaltet. Die jetzige Ampel hat starr vorgegebene Grünphasen – unabhängig vom Verkehrsaufkommen. „Bisher sind die Grünphasen nicht perfekt ausgenutzt. Mit der neuen Anlage können wir die Kapazität um einiges erhöhen“, sagt Eder vom Bauamt in Krumbach. Wenn beispielsweise deutlich mehr Fahrzeuge in Richtung Stadtmitte unterwegs sind, bleibt durch die neue Ampelanlage die Grünphase in diese Richtung länger bestehen.

Bauarbeiten in Günzburg sollen sich bis zum Ende der Pfingstferien hinziehen

Eder vergleich die Baumaßnahme in Günzburg mit einer „Operation am offenen Herzen“. Viele Leitungen müssen unterirdisch verlegt werden. Zeitgleich besteht die Herausforderung, den Verkehr während der Bauarbeiten so so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Dafür biete sich laut Eder die Ferienzeit an. Keine Schüler, weniger Berufspendler lauten die Schlagworte. Bis zum Ende der Pfingstferien sollen die am 30. März beginnenden Baumaßnahmen erledigt sein. „Der Zeitplan ist ambitioniert“, sagt Eder. Wie die Umleitungen und Beeinträchtigungen in diesem Zeitraum aussehen, kann der Abteilungsleiter noch nicht im Detail sagen. Nur so viel: Eine zweiwöchige Vollsperrung wird während der Pfingstferien unausweichlich sein. „Wir können die Asphaltierung nicht während des laufenden Verkehrs fertigstellen. Das wäre Flickwerk“, sagt Eder.

Eine Veränderung wird es für Verkehrsteilnehmer auch ein paar Meter nördlich der Kreuzung der Augsburger Straße/Tulpenstraße geben. Um den Verkehrsfluss vom Polizeiohr in die Ludwig-Heilmeyer-Straße und in die andere Richtung zu verbessern, soll laut Eder auch dort eine Ampel errichtet werden. Diese Maßnahme spiele allerdings sowohl baulich als auch finanziell eine deutlich untergeordnete Rolle.

Baumaßnahme in Günzburg kostet etwa 1,2 Millionen Euro

Das staatliche Bauamt in Krumbach schätzt die Kosten für die gesamten Baumaßnahmen auf etwa 1,2 Millionen Euro. Die Stadt Günzburg trage laut Eder weniger als die Hälfte davon, den anderen Teil zahlt der Freistaat Bayern. Die Gemeinschaftsmaßnahme zwischen dem Staatlichen Bauamt Krumbach und der Stadt Günzburg wurde in den vergangenen Jahren heiß diskutiert und musste mehrfach verschoben worden. Problematisch war am Ende die Suche nach einem Bauunternehmen, das die Arbeiten ausführen könnte.

Zuerst ging bei der Ausschreibung kein einziges Angebot ein. Beim zweiten Versuch lief es nur unwesentlich besser. Zwar bewarb sich diesmal ein Bauunternehmer, allerdings zu einem Preis, der die vorgesehenen Kosten erheblich überschritten hätte – von 700000 bis 800000 Euro ist die Rede. Die Ausschreibung wurde deshalb erneut aufgehoben und die Maßnahme um ein weiteres Jahr verschoben.

Nun also, beim dritten Versuch, klappte alles. Mit dem größeren zeitlichen Vorlauf kamen mehrere Angebote, die auch im Kostenrahmen lagen.

