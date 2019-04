vor 59 Min.

Barbara Clear in Günzburg: Die Leinwand füllt sich vor den Augen der Besucher

„Live Painting“, Malen vor Publikum, bot die Sängerin und Malerin Barbara Clear am Donnerstagabend im Forum am Hofgarten. Die Besucherresonanz war gering, kurzweilig und anregend war der Abend trotzdem.

Von Walter Kaiser

Der Abend war überraschend kurzweilig. Denn die Frage vorab hatte gelautet: Ist es nicht langweilig, jemandem beim Malen zuzuschauen? „Live Painting“ nennt die Sängerin und Malerin Barbara Clear ihre Aktion, vor Publikum zu malen. Eine Kunstform, die sie für sich erst noch „etablieren“ müsse, wie die Künstlerin sagt.

Was insoweit stimmt, als am Donnerstagabend nur ein knappes Dutzend Besucher ins Forum am Hofgarten gekommen war, um der 55-Jährigen über die Schulter zu schauen. Was den Erlebniswert des 45-minütigen Events aber nur wenig geschmälert hat.

Die Arbeitsutensilien sind Farben, Pinsel, Spachteln und Schwämme

Im Foyer der Stadthalle ist eine kleine Bühne aufgebaut. Dahinter ein schwarzes Tuch, obenauf eine Staffelei mit einer blütenweißen, eingerahmten Leinwand. Links und rechts stehen Gestelle mit den Arbeitsutensilien – Farben, Pinsel, Spachteln, Rollen und kleine Schwämme. Aus einem Kassettenrekorder ertönen bekannte Rock- und Poptitel. „Nicht meine eigenen Lieder“, erklärt die Künstlerin, „da würden mich die Texte ablenken“.

Hurtig bringt Barbara Clear die ersten Striche auf die Leinwand. Man meint, die Umrisse eines Tieres zu erkennen. Ein Hund? Eine Katze? Es wäre naheliegend. Denn Tiermotive gehören neben Mystischem und Abstraktem zu den bevorzugten Motiven der Malerin und Galeriebesitzerin aus Tiefenbach bei Passau. Zwischen 350 und 550 Euro kosten die beim „Live Painting“ entstandenen Werke, bis zu 4000 Euro werden für die meist großformatigen anderen Gemälde verlangt.

Nach einigen Minuten sind die vermeintlichen Konturen des Tieres verschwunden. Technisch gekonnt spielt die Malerin mit Farben und Formen. Barbara Klier, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, lässt der Spontaneität freien Lauf. Ein Schritt zurück, zwei Schritte zur Seite, ein prüfender Blick – häufig zum Takt der Musik werden weitere Striche und kleine oder flächige Farbkontraste gesetzt. Nach einer halben Stunde ist das abstrakte Gemälde fertig.

Eine Blüte oder ein explodierender Vulkan?

Das Ende der Arbeit sei Gefühlssache, erklärt Barbara Clear, verbunden mit dem Eindruck, mehr wäre nun weniger. Eine kurze, aber lebhafte Diskussion schließt sich an. Eine Besucherin meint, eine Blüte zu erkennen, eine andere sieht eher die Explosion eines Vulkans. „Was es ist, entsteht in euren Augen“, sagt Barbara Clear, „das ist das Schöne an abstrakten Gemälden“. Reihum im Foyer der Stadthalle sind zahlreiche Werke der Malerin aufgebaut, auch sie lassen der Fantasie vielfach freien Lauf.

An einem Stand sind unter anderem von der Künstlerin bemalte Tassen und Teller käuflich zu erwerben. Barbara Clear ist so etwas wie eine Rebellin im Musikgeschäft. Viele ihrer Konzerte gibt sie bei freiem oder ungewöhnlich günstigem Eintritt. Bundesweit bekannt wurde sie 2001, als sie auf eigene Rechnung die Münchner Olympiahalle mietete und für die Werbung sorgte – rund 8000 Besucher waren bei ihrem Konzert zugegen. Weniger erfolgreich war sie bei Prozessen gegen die Gema, den Rechteverwerter von Künstlern. Deren Gebührenpraxis hält Barbara Clear für nicht statthaft, die Gerichte wiederum gaben der Gena in allen Punkten recht. Frei war der Eintritt auch beim „Live Painting“ am Donnerstagabend. Ein Geschäft war die Aktion angesichts der geringen Resonanz nicht.

Spannend und anregend war die Dreiviertelstunde allemal. Am Freitagabend gab Barbara Clear im Rahmen ihrer „Kampfelfenland“-Tour ein Konzert im Forum am Hofgarten. „Dafür haben sich mehr Menschen angekündigt“, zeigte sich die Liedermacherin optimistisch.

