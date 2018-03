vor 19 Min.

Bauarbeiten: Der Zug-Fahrplan ändert sich

Im April wird zwischen Dinkelscherben und Freihalden ein Gleis erneuert. Was das für Fahrgäste bedeutet.

Von Manuela Bauer

Reisende auf der Bahnstrecke Ulm-Augsburg-München müssen sich wieder auf Fahrplanänderungen einstellen: Im April finden zwei Wochen lang Gleisbauarbeiten zwischen Dinkelscherben und Freihalden statt.

Die Baustelle dauert von Samstag, 14., bis Samstag, 28. April. In dieser Zeit wird die Bahn auf 5,4 Kilometer Länge das Gleis Richtung Ulm erneuern und dabei unter anderem 5200 Tonnen Schotter austauschen. Für die Kunden bedeutet das, dass der Fahrplan ausgedünnt und es Verspätungen geben wird, kündigt die Bahn an. Die genauen Fahrplanänderungen stehen noch nicht fest. Sie werden in Kürze im Internet unter https://bauinfos.deutschebahn.com veröffentlicht und dann auch in den digitalen Fahrplanauskünften hinterlegt, erklärt eine Sprecherin der Bahn.

Die Anwohner müssen sich auf Lärm einstellen: Um die Bauarbeiter vor den vorbeifahrenden Zügen zu warnen, werden akustische und optische Signale eingesetzt. Das Hupen hatte bei vorangegangenen ähnlichen Baustellen die Anlieger ziemlich genervt. Dieses Mal herrscht aber von 22 bis 6 Uhr auf der Baustelle Nachtruhe, sodass Anwohner und Natur in dieser Zeit vom Baulärm verschont bleiben, heißt es in einer Mitteilung der Bahn. Die Ver- und Entsorgung der Baustelle ist per Schiene und Lastwagen vorgesehen. Dabei werden die alten Gleisstoffe mit Baggern auf Bahnwagen verladen und zur Umschlagfläche transportiert. Die neuen Gleisstoffe sollen überwiegend mit dem Zug geliefert, abgeladen und eingebaut werden.

Es sind nicht die ersten Bauarbeiten auf der Strecke. Dort wurde auch im vergangenen Sommer schon gearbeitet: Damals wurden die Gleise zwischen Dinkelscherben und Gabelbach erneuert, gearbeitet wurde rund um die Uhr. Ursprünglich sollten die Arbeiten drei Wochen dauern, doch dann wurde die Baustelle um eine Woche verkürzt. Grund dafür war ein Vorfall in Raststatt in Baden-Württemberg. Dort war ein Tunnel abgesackt, die oberirdischen Gleise senkten sicht. Die Rheintalbahn, eine der wichtigsten Bahntrassen in Europa, war deshalb wochenlang gesperrt. Ein Teil der Güterzüge wurde schließlich über die Strecke Ulm-Augsburg umgeleitet.

Mitte April gehen die Bauarbeiten bei Dinkelscherben also weiter. Weiter östlich finden schon früher welche statt – und zwar nachts: Am Bahnhof Westheim werden von Dienstag, 27. März, bis Donnerstag, 29. März, jeweils zwischen 21 und 6 Uhr Schienen ausgetauscht. Um den Fahrplan einzuhalten, können die Arbeiten nur nachts stattfinden, teilt die Stadt Neusäß mit.

