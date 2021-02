vor 41 Min.

Bauarbeiten in Wasserburg werden verschoben

Die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt des Günzburger Stadtteils Wasserburg müssen verschoben werden.

Entgegen der Aussagen vom Wochenbeginn startet das Staatliche Bauamt Krumbach nicht mit den Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt Wasserburg.

Aufgrund des aktuellen Wetterumschwungs muss die geplante Wiederaufnahme der Straßenbauarbeiten in der Ortsdurchfahrt von Wasserburg verschoben werden. Mit den Arbeiten wird begonnen, sobald es die Temperaturen und die Witterungsbedingungen zulassen. Das teilte das Staatliche Bauamt Krumbach am Mittwoch mit.

Erst am Montag hatte die Behörde verkündet, dass die Arbeiten „wegen der guten Wetterprognosen“ voraussichtlich bereits ab Mittwoch wieder aufgenommen werden. Angegangen werden sollte der letzte Abschnitt vom Bahnübergang bis zum östlichen Ortsausgang Wasserburg Richtung Denzingen. In diesem Bauabschnitt soll unter anderem an der Kreuzung Bubesheimer-/Denzinger-/Ortsstraße eine Ampel errichtet werden. (zg)

Lesen Sie dazu auch: