12:00 Uhr

Bauarbeiten starten wieder in Wasserburg

Am Mittwoch soll es losgehen. Die Ortsdurchfahrt wird gesperrt. Was das für Autofahrer und Anlieger bedeutet. Und wo genau gebaut wird.

Wegen der guten Wetterprognosen werden die Straßenbauarbeiten an der Ortsdurchfahrt von Wasserburg voraussichtlich bereits ab Mittwoch wieder aufgenommen. Für die anstehenden Arbeiten muss die Ortsdurchfahrt erneut für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Die Umleitungsstrecke über Kötz wird wie 2020 ausgeschildert. Der Anliegerverkehr wird aufrechterhalten. Das teilt das Staatliche Bauamt Krumbach mit. Sollten die Arbeiten wie geplant voranschreiten, wird mit einer Fertigstellung der Baumaßnahme bis Mitte April gerechnet.

Nun folgt der letzte Abschnitt vom Bahnübergang bis zum östlichen Ortsausgang Wasserburg Richtung Denzingen. In diesem Bauabschnitt wird unter anderem an der Kreuzung Bubesheimer-/Denzinger-/Ortsstraße eine Ampel errichtet. Am Ortsausgang Richtung Denzingen wird außerdem eine Verkehrsinsel installiert, welche Fußgängern und Radfahrern die Querung der Straße erleichtern wird.

An den Schnittstellen kommt es zu Beeinträchtigungen

Bei der Planung und Umsetzung wurden zahlreiche Maßnahmen der Versorgungsträger, der Stadtwerke Günzburg, der Stadt Günzburg und des Landkreises gebündelt. Dabei wurde durch die Aufteilung in mehrere Abschnitte eine nahezu durchgängige Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs erreicht. Durch die Schnittstellen beim Anschluss an den Bestand, sowie die noch erforderlichen Arbeiten im Bereich des Kreuzungsumbaus, können laut Staatlichem Bauamt nicht alle Beeinträchtigungen vermieden werden. (zg)

