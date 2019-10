00:32 Uhr

Bauern fühlen sich als Watschenmann der Nation

Die Ortsobleute des Bayerischen Bauernverbandes aus den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm hörten in Wiesenbach, was der stellvertretende Generalsekretär Matthias Borst (Bild links) über die Folgen des Artenschutzgesetzes sagte.

„Die Stimmung ist am Boden“, sagt ein Bauernverbandsfunktionär. Er kritisiert Vorbildfunktion des Staates

Von Anton Geißler

Die Auswirkungen des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ auf die Landwirtschaft und die Agrarpolitik der Europäischen Union ( Europäischen Union) waren die Themen der Herbstversammlung der Ortsobleute der Kreisverbände des Bayerischen Bauernverbands aus den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg.

In dieser Region gebe es eine vielfältige, auf Familienbetrieben beruhende Landwirtschaft, stellte Stephan Bissinger, Kreisobmann des Landkreises Günzburg, in seiner Begrüßung fest. Doch diese Familienbetriebe würden mit immer mehr Auflagen überfrachtet und finanziell belastet. Ein Zeichen des Protests gegen unfaire Kritik und falsche Schuldzuweisungen ist das Aufstellen von „Grünen Kreuzen“ auf den Feldern. „Die Stimmung ist am Boden“, stellte auch der Referent des Abends, der stellvertretende Generalsekretär des Bayerischen Bauernverbands, Matthias Borst, fest.

Besonders belastend seien die ständig wechselnden Beschuldigungen – zum Beispiel über Feinstaub, Nitrat, Düngung, Pflanzenschutz, Massentierhaltung, Artensterben und so weiter. Das Ergebnis des Volksbegehrens werde aber von den Landwirten akzeptiert.

Die Ausführungsbestimmungen werden einer sinnvollen Praxis angepasst, wie mit einem Walzverbot auf Wiesen nach dem 15. März oder der Wiesenmahd von innen nach außen, um den Wildtieren Gelegenheit zur Flucht zu geben.

Ab 2020 ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf Dauergrünland verboten, nur Problemunkräuter auf Teilflächen könnten noch behandelt werden. Eine weitere Maßnahme nach dem Artenschutzgesetz ist die Halbierung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln bis zum Jahr 2028; und ebenso die Verringerung des Flächenverbrauchs. Der Landwirtschaft sind Borst zufolge 840000 Hektar Nutzfläche seit 1960 verloren gegangen.

Weiter entwickelt werden sollen Programme wie das Kulturlandschaftsprogramm und andere, sagte der Referent.

Extensive Streuobstwiesen gelten als geschützte Biotope. Die Verwendung von regionalen, ökologischen Produkten soll ausgebaut werden. Ein gutes Vorbild wäre deren Einsatz in staatlichen Kantinen und Einrichtungen. Überhaupt sollte der Staat mit gutem Beispiel vorangehen und seine landwirtschaftlichen Betriebe ökologisch bewirtschaften, was bis jetzt nur bei etwa einem Drittel der Fall sei, wie Borst ausführte.

Für Diskussionsstoff sorgte die Regelung der Gewässerrandstreifen. Beginnt der Abstand von der Wasserfläche oder vom Uferrand? Bei vielen Tausend Kilometern Wasserrändern von Bächen und Flüssen in Bayern, summieren sich solche Flächen auf eine beachtliche Größe, die den Landwirten als Eigentümer für die Nutzung entzogen würden, hieß es während der Versammlung.

Das Artenschutzgesetz enthalte noch eine ganze Reihe weiterer Maßnahmen. Viel Neues gebe es auch in der EU-Agrarpolitik mit dem „Agrarpaket“. Die gemeinsame EU-Agrarpolitik bestehe aus zwei Säulen. Die erste regele die Agrarmärkte und die Direktzahlungen und werde um vier Prozent gekürzt. Die zweite Säule diene der Entwicklung des ländlichen Raums und werde um fünfzehn Prozent gekürzt. Ein nationaler Ausgleich sei erlaubt. Das System der Direktzahlungen werde reformiert und die Existenzgründerförderung für Junglandwirte werde erhöht. Unter anderem würden Nachhaltigkeitsmaßnahmen unterstützt. Das neue Agrarpaket wird Borst zufolge voraussichtlich im Jahr 2023 in Kraft treten.

