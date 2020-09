10:28 Uhr

Bauern werben auf Günzburger Bauernmarkt für heimische Lebensmittel

Auf dem Markt in Günzburg hat am Samstag ein spezieller Traktor Station gemacht. Was es damit auf sich hatte.

Der „Essen aus Bayern“-Traktor hat am Samstag auch auf dem Günzburger Bauernmarkt Station gemacht. Mit dem bunt beklebten und von Deutz-Fahr in Lauingen gesponserten Schlepper, der derzeit durch ganz Bayern tourt, möchte der Bayerische Bauernverband (BBV) auf die Qualität und die Bedeutung regionaler Lebensmittel aufmerksam machen.

Der BBV-Kreisverband Günzburg hatte sich ebenfalls an der Aktion beteiligt. Ziel sei, in Erinnerung zu rufen, welch hervorragendes Angebot an Lebensmitteln die Region biete, betonte Kreisobmann Stephan Bissinger. Nicht nur auf Bauernmärkten und in Hofläden bestehe die Möglichkeit, regional einzukaufen, sondern auch in Supermärkten und Discountern, erkennbar an den entsprechenden Siegeln und Aufklebern.

Regionale Produkte sind auch ein Beitrag zum Klimaschutz

Damit hätten die Produkte kurze Wege hinter sich – ein Beitrag zum Klimaschutz, es werde die Region gestärkt und Arbeitsplätze würden gesichert. Akzente könnten auch Kommunen setzen, indem sie in ihren Einrichtungen vermehrt auf Produkte aus der Region zurückgriffen, regte Kreisbäuerin Marianne Stelzle an.

Beim Rundgang über den Bauernmarkt ließ sich, wie beispielsweise am Stand der Familie Weber aus Leipheim, gleich vor Ort das eine oder andere „Heimische“ probieren. (wpet)

