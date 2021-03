vor 35 Min.

Baugebiet und Haus der Musik im Fokus: So steht's um Offingens Finanzen

Plus Auch eine Kreditaufnahme ist in Offingen vorgesehen. Die Gewerbesteuer wird wohl sinken. Die Details des Haushalts im Überblick.

Von Peter Wieser

Im Dezember vergangenen Jahres hatte der Offinger Gemeinderat das Investitionsprogramm 2022 bis 2024 vorberaten und dem Entwurf der Kämmerei zugestimmt. Im Februar folgte eine Vorberatung über den Gesamthaushalt 2021 durch den Haupt- und Finanzausschusses. Nun hat der Offinger Gemeinderat Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 sowie die Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 beschlossen.

Bürgermeister Thomas Wörz ( SPD) verwies zunächst auf Maßnahmen, die in den vergangenen Sitzungen beschlossen worden waren. Dazu zählen die Beschaffung von Hygienecontainern für die Feuerwehr und das Prozessleitsystem für das Wasserwerk. Auch Urnen am Schnuttenbacher Friedhof gehören dazu. Kämmerer Christoph Zeh erläuterte im Anschluss die wichtigsten Eckdaten, die den Haushalt 2021 besonders prägen. Das Haushaltsvolumen beträgt rund 13,3 Millionen Euro, insgesamt etwa 600.000 mehr als im Vorjahr. Davon entfallen 8,7 Millionen auf den Verwaltungshaushalt und 4,6 Millionen auf den Vermögenshaushalt.

Es muss ein Kredit für Investitionen aufgenommen werden

Die Gewerbesteuereinnahmen – 2020 waren diese mit zwei Millionen Euro angesetzt und lagen letztlich bei 2,6 Millionen Euro – seien mit 1,42 Millionen sehr vorsichtig geschätzt. Die Kreisumlage habe sich mit 2,3 Millionen Euro nur geringfügig erhöht. Markant ist die geplante Aufnahme eines Kredits in Höhe von 1,5 Millionen Euro für Investitionen. Dieser soll jedoch als Pufferfinanzierung nur abgerufen werden, wenn er benötigt wird, und wird mit einer flexiblen Sondertilgung in den kommenden Jahren vereinbart. Weiter ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 500.000 Euro geplant. Erst 2022 ist eine größere Entnahme vorgesehen, nachdem im kommenden Jahr die Schwerpunkte zur Finanzierung der Maßnahmen, wie für das Baugebiet Ermle IV oder für das Haus der Musik, liegen. Dennoch werde man in den Folgejahren wieder einen Wert von rund fünf Millionen Euro erreichen und damit eine sehr gute Rücklage besitzen.

Eine Anhebung der Hebesätze sei auch nicht vorgesehen. Der Haushalt sei ordentlich finanziert. Kurt Schweizer (Grüne) sprach von einem soliden Haushalt, die Neuverschuldung sei aufgrund der zu erwartenden Erlöse aus den Grundstücksverkäufen sowie des positiven Verlaufs der Rücklagenentwicklung vertretbar. Bei Rücklagen in dieser Höhe müsse einem nicht bange sein, die zu erwartende geringere Gewerbesteuer schmerze allerdings. Frank Reuther (CSU) schloss sich an: Man könne dem Haushalt ohne Probleme zustimmen. Bürgermeister Wörz erinnerte an die großen Projekte in der Vergangenheit, bei Rücklagen in dieser Höhe habe man die Aufgaben gut gelöst. Was ihn besonders freue, seien die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung in Höhe von 2,4 Millionen Euro. Das zeige, dass die Menschen, die in Offingen ihr Einkommen haben, den Ort auch als Heimatgemeinde schätzten und dort ihre Steuern zahlten.

Auch die Kulturstiftung und Rechtlergemeinschaft waren Thema

Beschlossen wurde auch der jährliche Haushaltsplan der Kulturstiftung, die jedoch aufgrund der Zinssituation über keine eigenen Einnahmen verfügt. Weiter informierte Wörz über die Jahresrechnung der Rechtlergemeinschaft Offingen. Der Markt ist mit 52 von 86 Anteilen an der Gemeinschaft der Waldnutzungsberechtigten beteiligt. Die Einnahmen aus Holzverkäufen und aus Zuschüssen für besondere Projekte betragen rund 18.500 Euro, denen Ausgaben in Höhe von knapp 11.000 Euro gegenüberstehen. Der Überschuss in Höhe von rund 7.500 Euro wird der Rücklage zugeführt, die sich damit auf rund 80.000 Euro erhöht.

Bürgermeister Wörz informierte, dass stets ein Kapitalstock in Höhe von 75.000 Euro vorgehalten werde, der für die Instandsetzung von Wegen und Brücken vorgesehen sei, falls es einmal zu einem schweren Hochwasser komme.

