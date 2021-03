10:00 Uhr

Baugenossenschaft Ichenhausen baut wieder

So soll das Gebäude aussehen, das die Baugenossenschaft Ichenhausen realisiert.

Die Baugenossenschaft Ichenhausen realisiert nach fast 40 Jahren ein neues Projekt. In Ichenhausen entsteht ein Mehrfamilienhaus.

Fast im Herzen von Ichenhausen, an der Ettenbeurer Straße, realisiert die örtliche Baugenossenschaft ein Mehrfamilienwohnhaus mit neun barrierefreien Wohneinheiten und 14 Stellplätzen.

Bereits Ende 2019 haben Vorstand und Aufsichtsrat entschieden, den Neubau zu verwirklichen. Für die anstehenden Planungsleistungen wurde die Krumbacher Architektin Birgit Dreier beauftragt. Nach Vorstellung des ansprechenden Entwurfes und dem „Go“ der beiden Gremien wurde Mitte 2020 die Baugenehmigung bei der Stadt Ichenhausen eingereicht.

Das restliche Jahr wurde unter Mitwirkung des Architekturbüros, den Fachplanern sowie des Tragwerksplaners zur weiteren Ausarbeitung der finalen Werkplanung genutzt, wie die Baugenossenschaft mittelt. Im Oktober und November seien dann die zu vergebenden Handwerkerleistungen ausgeschrieben worden.

Aushubarbeiten in Ichenhausen haben begonnen

Nach erfolgter Auftragsvergabe an allesamt regionale Handwerker war Mitte Februar der geplante Baubeginn mit den Aushubarbeiten und der Spezialgründung mit duktilen Gusspfählen. Diese wurden notwendig, da der Untergrund laut Bodenuntersuchung nicht ausreichend tragfähig war. Nach Abschluss der Erdarbeiten erfolgte kürzlich der lang ersehnte symbolische Spatenstich für den ersten Rohbau in Verantwortung der Ichenhauser Baugenossenschaft nach knapp vier Jahrzehnten. Unter Einhaltung der Corona-Abstandsregeln versammelten sich die Projektbeteiligten.

Spatenstich der Projektbeteiligten: An der Ettenbeurer Straße wird ein Mehrfamilienwohnhaus entstehen. Die örtliche Baugenossenschaft schafft damit mehr Wohnraum in Ichenhausen. Bild: Baugenossenschaft Ichenhausen

Das das moderne Gebäude entspricht den KfW 55-Energie-Effizienzhaus-Anforderungen. Damit wird ein Gebäude beschrieben, das nur 55 Prozent so viel Energie benötigt wie ein vergleichbarer Neubau, der den maximal zulässigen Wert nach der Energieeinsparverordnung erreicht.

Ein Investitionsvolumen von circa 2,2 Millionen Euro ist dafür veranschlagt. Es entstehen insgesamt neun helle Wohnungen in Massivbauweise. Sechs davon sind Dreizimmerwohnungen mit jeweils etwa 75 Quadratmeter Wohnfläche. Außerdem sind drei Zweizimmerwohnungen mit je 50 Quadratmeter Wohnfläche vorgesehen.

Mehrfamilienhaus: Alle Wohnungen werden mit Balkon ausgestattet

Alle Wohnungen werden mit Balkon oder Terrasse ausgestattet, ebenso wird ein Personenaufzug im Treppenhaus eingebaut. Das Dachtragwerk wird mit einer nachhaltigen und ökologischen Holzfaserdämmung ausgedämmt.

Auf der Südseite des Daches wird eine Fotovoltaikanlage für den Stromverbrauch und eine Solaranlage für die Erwärmung des Warmwassers installiert. Durch diese Maßnahmen werden die Energiekosten für das Gebäude nach Angaben der Baugenossenschaft sehr gering gehalten werden.

Die Fertigstellung des Projektes an der Ettenbeurer Straße ist für den Frühling 2022 geplant.

Stadt Ichenhausen hat Bauantrag eingereicht

Mit dem Spatenstich wurde der nächste Bauantrag bei der Stadt Ichenhausen eingereicht. Im Zuge der Nachverdichtung im Quartier der Genossenschaft sollen in der Schlesischen Straße 1 in Kürze nochmals acht neue Wohnungen durch einen Anbau realisiert werden. Somit vergrößert die Baugenossenschaft Ichenhausen ihren Wohnungsbestand in kurzer Zeit um 17 Wohnungen auf gesamt 176 Wohneinheiten. (zg)

