Bauprojekte: CSU mahnt bessere Einbindung an

Günzburger Stadtratsfraktion schlägt bei wichtigen Vorhaben Vor-Ort-Termine vor

In ihrer jüngsten Klausurtagung beschäftigte sich die CSU-Stadtratsfraktion unter anderem mit der Neuausweisung von Wohngebieten. Hier besteht nach ihrer Ansicht großer Bedarf. „Wir würden uns freuen, wenn wir Baugebiete finden und ausweisen könnten, in denen der Schwerpunkt auf dem Bau von Einfamilien- oder Doppelhäusern liegt“, stellte Stadtrat Christian Neidl fest. Hier habe man den größten Nachholbedarf, da in den vergangenen Jahren sehr viel Geschosswohnungsbau in Günzburg realisiert wurde und weiterhin geplant wird. Man könne sich hier unterschiedliche Standorte vorstellen und wünscht sich von der Stadt ein Konzept für die Ausweisung von Baugebieten.

Beim Thema „Bauen“ könne sich die Stadtratsfraktion auch eine stärkere Einbindung im Vorfeld von wichtigen Entscheidungen vorstellen. Oft bekomme man wichtige Bauvorhaben im Bauausschuss vorgestellt und müsse Entscheidungen auf Grundlage der Sitzungsvorlage treffen, die oft gar nicht so einfach seien. „Wir würden uns eine frühere Einbindung in die Entscheidungsfindung wünschen. Zum Beispiel könnte man sich bei wichtigen und größeren Bauvorhaben, die das Stadtbild insgesamt prägen, einen Vor-Ort-Termin vor der Bauausschusssitzung vorstellen, an dem jeweils auch Vertreter der Fraktionen teilnehmen“, schlug Stadtrat Thomas Ermer vor.

Das Projekt „Fahrradstadt 2025“ sieht die CSU-Fraktion positiv. In diesem Zusammenhang erinnert die Fraktion an ihren Antrag von 2019, in dem sie ein Bonusprogramm für Fahrradfahrer gefordert hat. „Uns wäre sehr wichtig, dass im Zuge dieses Projektes die Chance genutzt wird, dass nicht nur Autofahrer eine Erstattung ihrer Parkgebühren in Geschäften bekommen, sondern auch Fahrradfahrer, wenn sie zum Beispiel die neue Fahrradbox in der Günzburger Innenstadt nutzen“, sagte Stephanie Denzler.

Ein Problem beschäftigte Stadträtin und Jugendreferentin Margit Werdich-Munk im Zusammenhang mit der Anmeldung in Kindertagesstätten. „Oftmals melden sich Eltern bei mehreren Kindertagesstätten an und erhalten mehrere Zusagen, während andere Eltern gar keine Zusage bekommen – das ist logistisch eine echte Herausforderung für alle Beteiligten“, stellte sie fest. Die Christsozialen bitten deshalb die Stadtverwaltung, sich hier Gedanken zu machen wie diese Herausforderung etwa durch eine zentrale Anmeldung gelöst werden kann.

Weitere Sorge bereitet der Fraktion die von der Deutschen Bahn angekündigte Auflösung des DB Reisezentrums am Günzburger Bahnhof. „Wir wollen dies nicht einfach hinnehmen und haben uns auch als Fraktion mit einem Schreiben an die Verantwortlichen der DB gewandt, um uns mit all unseren Kräften für den Erhalt einzusetzen“, so die 2. Bürgermeisterin Ruth Niemetz. „Hier wird völlig verkannt, dass Günzburg nicht nur ein Nahverkehrshalt ist, sondern dass der Bedarf für den Ticketverkauf im Fernverkehr unverändert bestehen bleibt“, sagte Stadtrat Günter Treutlein. (zg)