vor 18 Min.

Bauprojekte und starke Frauen in Birkenried

Förderer sammeln Spenden. Musikalisch geben eine Amerikanerin und eine Australierin den Ton an

Natürlich wird es auch dieses Wochenende wieder viel Musik geben in Birkenried – zwei Konzerte stehen am Samstag und Sonntag an. Was die Macher des Kulturgewächshauses um Bernhard Eber allerdings derzeit noch mehr umtreibt, sind die anstehenden Umbauprojekte.

Für den Verein „Freunde und Förderer Kulturgewächshaus Birkenried e.V.“ sei es nicht nur wichtig, ein breit gestreutes Kulturprogramm zu bieten, sondern auch fit für die Zukunft zu bleiben, schreibt Eber in einer Pressemitteilung. Dafür müssten zum einen die genutzten Gebäude instand gehalten und zum anderen Umbauten für bessere Angebote projektiert werden.

Als aktuelle Projekte nennt er ein neues Dach und den Umbau eines kleinen Gewächshauses zum Tanz- und Workshopraum. „Das Dach auf dem Fachwerkhäuschen ist leider mit Beton-Dachplatten gedeckt, die aufgrund der zu geringen Dachneigung nicht für den notwendigen Ablauf sorgen“, schildert er die Situation. Inzwischen sei die gesamte Unterkonstruktion des Daches angegriffen. Für Abhilfe solle ein Blechdach in Biberschwanz-Optik sorgen. Die alten Dachplatten, etwa 130 Quadratmeter inklusive Ortgangziegel, sollen palettiert an Selbstabholer verschenkt werden.

Das zweite, etwas teurere Projekt, ist der Umbau der bisherigen „Zanzibar-Lounge“ zu einem funktionalen und universell nutzbaren Workshopraum. Eber: „Hier sind ein neues wärmegedämmtes Dach, gedämmte transparente Seitenwände und ein sogenannter Schwingboden, der speziell auch für Flamenco geeignet ist.“ Die Gesamtkosten schätzt das Kulturgewächshaus auf 15 000 bis 20 000 Euro. Dieser Betrag könne nicht aus dem laufenden Geschäft finanziert werden. Und: Als Gründer des Vereins, und seit einigen Jahren Rentner, verfüge Bernhard Eber nicht mehr über die notwendigen Mittel wie in seiner Zeit als Marketingchef eines Berliner Unternehmens. Deswegen habe er nicht mehr die Möglichkeit, solche Beträge wie in der Anfangszeit des Kulturgewächshaus aus eigener Tasche zuzuschießen.

Also sind Spender gesucht, die auf das Spendenkonto des Vereins einen kleinen Beitrag für die Realisierung der genannten Projekte überweisen. Die Kontodaten: Freunde Birkenried e.V., VR-Bank Donau-Mindel DE10 7206 9043 0106 2208 60, BIC: GENODEF1GZ2. Als gemeinnütziger Verein sei das Kulturgewächshaus Birkenried berechtigt, Spendenquittungen auszustellen.

Musikalisch sind am Wochenende in Birkenried zwei starke Frauen zu hören: Am Samstag, 16. März, ab 20 Uhr die Singer-Songwriterin Sonia aus Baltimore, Maryland. Zwar ist sie in Europa immer noch ein Geheimtipp, was sie aber von Tournee zu Tournee zu ändern weiß und inzwischen eine schnell wachsende Fangemeinde hat. Ihr Ziel ist: Frieden und Gleichberechtigung, ihr Band trägt den Zusatz „die Furcht verlieren“. Ihre Texte sind oft politisch, erzählen aber auch von der Liebe und von ihrem Leben in Baltimore. Musikalisch sind die Songs oft ein stilistischer Crossover aus Folk, Rock, Blues und sogar Pop. Der Eintritt ist frei, es wird gesammelt.

Mit einem temperamentvollen Mix aus Folk und Pop steht am Sonntag, 17. März, ab 14 Uhr Emaline Delapaix aus Australien auf der Bühne. Die Sängerin, Komponistin und Musikerin, lebt in Berlin. Sie verbringt viel Zeit damit, intensive Folk-Pop-Songs für Klavier, Akustikgitarre, keltische Harfe und was ihr sonst noch an Instrumenten begegnet, zu schreiben. Ihre Texte behandeln Themen wie den menschlichen Zustand, Depressionen, Tierrechte, Feminismus, Sexualität sowie Liebe, Natur und Abenteuer der Straße. (zg)

Infos unter www.birkenried.de

