21.04.2020

Baustelle birgt explosiven Fund aus dem Zweiten Weltkrieg

Im Baugebiet Spinnmähder in Leipheim graben Mitarbeiter einer Landschaftsbau-Firma eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg aus und hatten Glück, wie sich zeigte.

Von Lara Schmidler

Die Mitarbeiter einer Landschaftsbau-Firma haben am Donnerstag bei Aushubarbeiten im Baugebiet Spinnmähder in Leipheim eine Mörsergranate aus dem Zweiten Weltkrieg aus dem Erdreich geholt und die brisante Ladung ins baden-württembergische Erbach (etwa 15 Kilometer von Ulm entfernt) transportiert.

Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, bemerkten die Arbeiter die etwa 25 Zentimeter lange Granate zunächst nicht. Erst in Erbach kam der ungewöhnliche Fund zum Vorschein.

Sprengmittelräumdienst gibt Entwarnung

Der Schrecken war groß. Man rief den Sprengmittelräumdienst. Zudem sperrten die Mitarbeiter der Landschaftsbaufirma die Straße am Sägewerk am Erbacher Ortsrand in Richtung Bach ab.

Da die Granate nicht gezielt gezündet werden konnte, nahmen die Experten das Weltkrieg-Überbleibsel mit. Selbstständig hätte die Granate glücklicherweise nicht explodieren können, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Nachfrage sagte.

Die Stadt Leipheim hat daraufhin den Bescheid erlassen, dass der Bauherr das Gebiet von Experten auf weitere Munition untersuchen lassen muss. Bis der Beweis vorliegt, dass keine weiteren Überbleibsel aus dem Weltkrieg im Boden versteckt sind, müssen dort die Bauarbeiten ruhen. Wie lange das dauert, lasse sich noch nicht abschätzen, sagte die Pressesprecherin der Stadt Leipheim.

