Beethoven im Freibad auf Harfe und Klarinette

Lea Maria Löffler eröffnete am Freitag an der Harfe den Klassik-Abend, der ganz im Zeichen von Ludwig van Beethoven stand.

Plus Der 250. Geburtstag des Komponisten wird im Burgauer Freibad auf Harfe und Klarinette gefeiert.

Von Peter Wieser

Ihren Platz auf der Bühne hat die mächtige Harfe bereits eingenommen. Lea Maria Löffler wendet sich an das Publikum, geht auf das erste Stück ein, mit dem sie das Konzert am Freitag eröffnet: die „Ballade Fantastique“, ein Werk der französischen Harfenistin und Komponistin Henriette Renié, die sich von „The Tell-Tale Heart“, einer Kurzgeschichte des amerikanischen Schriftstellers Edgar Alan Poe dazu hatte inspirieren lassen.

Den Inhalt interpretiert die 22-jährige Harfenistin genau so spannend und stimmungsreich, wie es die Kriminalgeschichte selbst ist. „Schöne Minka“, ein Werk von Ludwig van Beethoven, das er nach einer russischen Melodie mit Variationen komponiert hat, hört das Publikum im Anschluss in einer besonderen Besetzung: nach einer Harfenbearbeitung von Lea Maria Löffler mit Alexander Neubauer von den Wiener Symphonikern an der Klarinette – die russische Seele im Burgauer Freibad und ein grandioser Auftakt für einen außergewöhnlichen Abend.

Solist und Komponist Joszef Balogh hat das Konzert arrangiert

Dann betreten die fünf Musiker des Ensembles Interclarinet die Bühne: Allen voran Solist und Komponist Joszef Balogh, der das Konzert arrangiert hat, dann Matic Kuder, Solo-Klarinettist bei den Nürnberger Symphonikern, David Schöndorfer, Solo-Klarinettist bei den Münchner Symphonikern sowie Manuel Gangl und Alexander Neubauer von den Wiener Symphonikern. Joszef Balogh führt selbst durch den Abend, der ganz im Zeichen des 250. Geburtstags von Ludwig van Beethoven steht: Johann Sebastian Bach sei ein Gott gewesen, Mozart die Engel und Beethoven die Menschen und die seien eben schwierig.

Ähnlich sei es gewesen, für fünf Klarinetten ein Beethoven-Konzert zu arrangieren. Wie die fünf Klarinettisten dann die Ouvertüre zur Oper Fidelio interpretieren, ist vortrefflich. Von den „Elf Wiener Tänzen“ jedoch werden nur acht gespielt – das Publikum solle ja auch nicht tanzen, wie Balogh scherzend bemerkt. Vor Beethovens „Rondo a Capriccio“ gibt Joszef Balog auf seiner Klarinette eine Kostprobe mit dazu: ein „Rondo ungarese“, wie er es nennt.

Wegen den Temperaturen spielt das Ensemble Interclarinet ein Schnell-Rondo

Ein bisschen frisch ist es nach der Pause geworden. Das sei nicht gut für die Instrumente und deswegen müsse man ein schnelles Stück spielen, ein Schnell-Rondo – oder Whisky trinken. Die fünf Musiker jedoch belassen es bei Ludwig van Beethoven. Beim „Türkischen Marsch“ aus „Die Ruinen von Athen“ – wohlgemerkt nicht von Mozart, sondern von Beethoven, dafür aber nicht weniger ohrwurmhaft, klatscht das Publikum sogar mit. Mit der „Größten Bayerischen Beethoven-Party“, eine Eigenkomposition Baloghs nach Motiven Beethovens mit einer Mischung aus Bayerisch bis hin zu südamerikanischen Klarinettenrhythmen, findet das Konzert sein Ende. „Eine Weltpremiere in Burgau“, nennt es Balogh. Er habe ohnehin zwei Geburtsstädte: Pécs in Ungarn sei die eine, Burgau die andere.

