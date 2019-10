10.10.2019

Begehrte Kurzzeitpflege

Zu wenige Plätze im Landkreis

Plätze zur Kurzzeitpflege sind ebenso begehrt wie knapp. In den Kreisaltenheimen in Günzburg, Jettingen und Thannhausen gibt es derzeit sieben feste Kurzzeitpflegeplätze, die Kreisklinik Krumbach hat in Aussicht gestellt, ihr Angebot von 13 auf 19 Plätze zu erweitern. Um das Angebot womöglich zu erhöhen, hat die Landkreisverwaltung auf Antrag der CSU-Kreistagsfraktion bei aktuellen und potenziellen Anbietern nach Lösungsmöglichkeiten gefragt. „Die Reaktion war überschaubar“, erklärte Landrat Hubert Hafner im Ausschuss für Soziales, Familie und Senioren. Bislang fördert der Landkreis einen Kurzzeitpflegeplatz mit einem Zuschuss von zehn Euro pro Tag. Das sei zu wenig, teilten die verschiedenen Anbieter bei der Abfrage mit.

Um einigermaßen wirtschaftlich arbeiten zu können, seien zwischen 20 und 98 Euro täglich vonnöten. Ein Förderprogramm zur Schaffung weiterer Kurzzeitpflegeplätze will der Freistaat auflegen. Details sind aber noch nicht bekannt. Die Mitglieder des Ausschusses beschlossen deshalb, vor weiteren Schritten die Förderangebote des Landes abzuwarten. Das Thema insgesamt dürfe aber nicht aus den Augen verloren werden, forderte Kreisrätin Ruth Niemetz namens der CSU. (kai)

