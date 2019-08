vor 43 Min.

Begeisterung zählt mehr als Betriebsgröße

Was angehenden Bauern mit auf den Weg gegeben wurde

Selbstbewusst und zukunftsorientiert ließen sich kürzlich die 45 Absolventen für Landwirtschaft ihre Zeugnisse im Mindelheimer Forum überreichen. Fünf Frauen erlernten diesen, von allen Rednern als lebenswichtigen Beruf erkannten Lebensweg.

Viel Ausdauer und Geduld, Wohlwollen und Weiterentwickeln hätten die Ausbilder und Lehrer den Absolventen im Ausbildungsberuf Landwirt entgegengebracht, eröffnete Hauswirtschaftsdirektorin Ursula Bronner die Schulabschluss- und Freisprechungsfeier. Etwas Besonderes sieht Georg Renner, der Leiter der Berufsschule Mindelheim, in den frisch Ausgebildeten. Der alte Beruf passe sich ständig der Moderne an, damit die Bevölkerung gesunde Nahrungsmittel bekomme. Weil der Beruf in der Öffentlichkeit stehe, riet Renner: „Wir müssen auf die guten Sachen besonders hinweisen“. Klimaschutz und Tierwohl seien aktuell im Fokus. Diese Faktoren vermittle die Berufsschule parallel zur Rentabilität. Einen kleinen Rück- und Ausblick wagte der Fachbetreuer Landwirtschaft, Ferdinand Wilhelm. Jetzt würden „die jungen Störche“ aus dem gemütlichen Klassennest geworfen“, spielte er auf die Absolventen an. Allen riet er zur Weiterbildung.

Stolz war Unterallgäus stellvertretende Landrätin Marlene Preißinger auf Mindelheim als Standort der Landwirtschaftsschule, in deren Einzugsbereich gleich mehrere Landkreise fielen. An die künftigen Landwirte gewandt sagte sie, dass Kompetenz, Begeisterung und Mut mehr als die Betriebsgröße über den Erfolg entscheiden würden.

In den Augen von Mindelheims Zweitem Bürgermeister Hans Georg Wawra „sorgen die Landwirte für unser tägliches Brot und stellen sich dem Klimawandel“. Drei Jahre in den Höhen und Tiefen der Ausbildung nahm der Kreisobmann des Unterallgäuer Bauernverbands, Martin Schorer, in den Blick. Der Beruf werde künftig mehr gebraucht. Die Landwirte, forderte er, müssen stärker auf die Gesellschaft zugehen. (zg)

