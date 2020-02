12:00 Uhr

Behindertenreferent: Barrierefreiheit an mancher Stelle Problem

Karlheinz Mayländer berichtet im Burgauer Stadtrat über Probleme für Ältere und Behinderte in der Stadt.

Vieles ist schon erreicht, viel ist aber auch noch zu tun. So lässt sich in aller Kürze der Bericht von Stadtratsmitglied Karlheinz Mayländer ( FDP/Freie Bürger) zusammenfassen. In seiner Eigenschaft als Referent für Senioren und Menschen mit Behinderung informierte er seine Ratskollegen über die vielfältigen Angebote für die Senioren und über die Probleme, die Ältere und Behinderte, nicht zuletzt die Rollstuhlfahrer, in Burgau haben.

Ein Segen sei die Seniorenwohnanlage an der Bleichstraße. 54 barrierefreie Wohnungen stehen dort zur Verfügung, dank des Krankenpflegevereins werde den Bewohnern ein umfassendes Angebot unterbreitet – betreutes Wohnen, ein Notruf rund um die Uhr, Essen auf Rädern, Beratungsgespräche, eine Tagespflege und gesellige Veranstaltungen. Mayländer: „Der Krankenpflegeverein ist eine wichtige Einrichtung in der Stadt.“ Der Verein sei für ihn, wie auch die Fachstelle am Landratsamt, ein hilfreicher und unverzichtbarer Ansprechpartner.

Seniorengerechte Wohnungen: "Es gibt eine lange Warteliste"

Die Nachfrage nach seniorengerechten Wohnungen sei groß, erklärte Mayländer weiter. „Es gibt eine lange Warteliste.“ Eine zweite Wohnanlage könnte deshalb problemlos belegt werden. Alles andere als problemlos war Mayländers Tour mit einer Rollstuhlfahrerin durch die Innenstadt.

Im Zuge der Stadtsanierung sei vieles verbessert worden: abgesenkte Bordsteine, Querungshilfen an zahlreichen Straßen oder gut befahrbare Beläge auf den Gehwegen. Trotzdem gebe es noch massive Probleme für Rollstuhlfahrer oder Ältere, die auf einen Rollator angewiesen sind. Aufgrund der hügeligen Topografie Burgaus sei und bleibe manches schwierig, betonte Mayländer. Rollstuhlfahrer seien meist auf fremde Hilfe angewiesen, ohne Rollstuhl mit E-Motor gehe ohnehin nichts. Geradezu „der Wahnsinn“ sei aber das Tempo, mit dem manche Autofahrer durch Burgau rauschten. Straßen zu überqueren sei für Behinderte oft nicht möglich. Mayländer: „An manchen Stellen muss man richtig jonglieren.“ Das gelte auch bei zu schmalen Gehwegen, etwa an der Mühlstraße auf dem Weg zum Aufzug in die Oberstadt. Auch das Pflaster auf dem Kirchplatz sei für Rollstuhlfahrer „nichts Angenehmes“. Dort müsse dringend für Verbesserungen gesorgt werden. Nötig wären auch weitere Behindertenparkplätze, etwa an der Stadtstraße.

Doch nicht allein Ältere, auch Jüngere, seien in der einen oder anderen Weise eingeschränkt. Insgesamt lebten etwa zehn Prozent der Bevölkerung mit einer Behinderung. Um ihnen gerecht zu werden, müsse auch Burgau künftig „Geld in die Hand nehmen“. Abschließend appellierte Karlheinz Mayländer an die Parteien und politischen Gruppierungen, in Zeiten des Wahlkampfes keine vollmundigen Versprechungen zu machen, die anschließend dann nicht umgesetzt würden. (kai)

