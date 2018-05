12:00 Uhr

Bei Ausstellungseröffnung wird gesungen

Im Therapiezentrum stellen Besucher der Förderstätten des Dominikus-Ringeisen-Werks aus.

Von Peter Wieser

Mit diesen Worten ist am Freitag im Therapiezentrum Burgau eine ganz besondere Ausstellung eröffnet worden: „Malen fördert die Kreativität und die innere Ruhe. Mit Malen drücke ich meine Gefühle aus. Der Verkauf eines der Werke sorgt für Selbstbewusstsein und erfüllt mit Stolz.“ Der Titel lautet: „Unser Malen – voll Leben, Hoffnung, Phantasie“. Es sind Werke von Besuchern der Förderstätten Ursberg und Krumbach des Dominikus-Ringeisen-Werks.

Anders als sonst war auch die Eröffnung selbst: Sie wurde, begleitet von Karin Hopfenzitz an der Gitarre und Helmut Tenschert an der Veeh-Harfe, gesungen: von der Sonne und von der Buntheit der Blumen im Monat Mai, aber auch davon, dass jeder Mensch ein Unikum und damit jeder einzelne etwas Besonderes sei. Kreatives Schaffen gehört zu den Arbeits- und Beschäftigungsangeboten der Förderstätten, bei dem die Mitarbeiter individuell Assistenz leisten, die Besucher unterstützen und motivieren.

In dieser Weise drücken sich ihre Bilder aus: Mit Farbenfreude und Fantasie, von schwebenden Häusern, den munter dreinblickenden Katzengesichtern von Molli, Sammy und Minka, bis hin zu dem fröhlich an einer Möhre kauenden Bugs Bunny in der Comic-Ecke. Nicht nur Bilder sind es, die in den Kreativ-Werkstätten entstanden sind, sondern auch Gartenstecker und Figuren aus Keramik, die sich direkt am Eingangsbereich befinden. Eine ähnliche Ausstellung gab es im Therapiezentrum Burgau vor drei Jahren schon einmal.

Gerade der Titel der Ausstellung hätte nicht besser passen können, wie Christiane Knorr, stellvertretende Therapieleiterin am Therapiezentrum Burgau, an dem derzeit 108 hirnverletzte Patienten behandelt werden, bemerkte: „Sie haben es geschafft, unsere Baustelle zu einem Kunstwerk erstrahlen zu lassen – was für eine Farbenpracht, was für ein Leben.“ Ein Großteil der 45 Werke befindet sich im Foyer und in der Cafeteria. Weitere befinden sich vor der Kapelle und am Treppenaufgang auf der gegenüberliegenden Seite.

Die Ausstellung kann noch bis zum 1. Juli während der Besuchszeiten des Therapiezentrums Burgau besichtigt werden.

