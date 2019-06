vor 9 Min.

Bei Oxenbronn: Fahrerin prallt mit ihrem Auto auf zwei Wagen

30-Jährige bemerkt zu spät, dass ihr Vordermann wegen eines Abbiegenden bremst. Was danach alles geschieht.

Von Mario Obeser

Zwei Autos befuhren zum Unfallzeitpunkt, am Mittwochmorgen gegen 7.40 Uhr, die Staatsstraße 2023 in Richtung Oxenbronn. An der Einfahrt in Richtung Wiblishauserhof bremste der vorausfahrende Audi zum Abbiegevorgang ab. Aus diesem Grund bremste auch der nachfolgende VW-Lenker. Eine hinter ihm herannahende 30 Jahre alte Autofahrerin bemerkte den Bremsvorgang allerdings zu spät und fuhr mit ihrem Renault ungebremst auf den vor ihr befindlichen Wagen auf. Der VW-Lenker bemerkte vor dem Zusammenstoß, dass der hinter ihm kommende Renault wohl nicht mehr bremsen würde und versuchte, mit seinem Fahrzeug nach rechts auszuweichen.

Ein Autofahrer endet mit seinem Wagen in einem Feld

Durch den Zusammenstoß fuhr er jedoch in den rechten Straßengraben und anschließend in ein Feld. Anschließend kollidierte die Unfallverursacherin mit dem Audi. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu, die vom vor Ort befindlichen Rettungsdienst versorgt wurden.

Das Auto der Unfallverursacherin wurde bei dem Zusammenstoß an der Front vollständig deformiert und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 8000 Euro.

An der Unfallstelle war der Rettungsdienst der JUH Kötz. Ebenso die Feuerwehren Ichenhausen und Oxenbronn, die sich auch um die Verkehrsregelung und Absicherung der Einsatzstelle kümmerten. Eine Streife der Polizeiinspektion Günzburg war zur Unfallaufnahme im Einsatz. (mit zg)

