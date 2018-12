12:19 Uhr

Bei Rangelei vor Günzburger Disko fliegen die Fäuste

Bei einer Rangelei vor der Günzburger Disko Puls ist am frühen Sonntagmorgen ein 31-jähriger Mann leicht verletzt worden.

Es war gegen drei Uhr, als mehrere Personen auf dem Parkplatz der Diskothek in der Wilhelm-Maybach-Straße in Streit gerieten. In dessen Verlauf wurde ein 31-Jähriger durch drei unbekannte Männer geschlagen, teilt die Polizei mit. Die drei hauten anschließend unerkannt ab. Der 31-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen.

Zeugen, die diesbezüglich etwas wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg zu melden, Telefon 08221/919-0. (zg)

