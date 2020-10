vor 6 Min.

Bei Vereinszuschüssen sind sich Burgauer Politiker wieder uneins

Plus Seit Jahren sorgt das Thema für Diskussionen in Burgau. Jetzt gibt es einen Katalog mit Kriterien für eine transparente Unterstützung – und schon wieder wird kontrovers debattiert.

Von Christian Kirstges

Um die Vergabe von Zuschüssen an Vereine transparenter und somit fairer zu gestalten, hatte der Burgauer Stadtrat im vergangenen Jahr neue Richtlinien verabschiedet. Nun gibt es einen Kriterienkatalog, nach dem bewertet wird. Die Jahre 2020 bis 2022 sind ein Probezeitraum, um nachjustieren zu können. Alle Vereine in der Stadt wurden zwischenzeitlich angeschrieben und darauf hingewiesen. Von 80 kontaktierten haben 37 das Antragsformular abgegeben und fristgerecht eingereicht, wurde nun der Kulturausschuss informiert. Insgesamt werden 35450 Euro ausgezahlt, 6550 Euro mehr als im Vorjahr, wobei 11100 auf 13 Erstanträge entfallen. Im Ausschuss gab es jedoch wie schon in den Vorjahren wieder einigen Diskussionsbedarf zu diesem Thema.

Nachdem die Sitzung mit zehnminütiger Verspätung begonnen hatte, weil Bürgermeister Martin Brenner ( CSU) noch ein längeres Gespräch mit Elternbeirats-Mitgliedern hatte und der Dritte Bürgermeister Herbert Blaschke ( FDP/FB) nicht da war und somit eine Sitzungsleitung fehlte, lobte Manfred Kramer ( SPD) die Stärkung der Jugendarbeit durch die neuen Kriterien. Doch gleichzeitig werde die Seniorenarbeit geschwächt. Außerdem sei der Zeitraum von drei Jahren zu lang, um nachzubessern. Die Stadt verlasse sich beim Thema Senioren allein auf die Vereine, selbst tue sie hier nichts, und dann gebe es nicht nur eine monetäre Verschlechterung, sondern damit einhergehend eine psychische Belastung.

Grüne wollen Ökologie und Integration als Kriterien für Burgauer Vereinsförderung

Bürgermeister Brenner betonte, dass mehr Geld an die Vereine gehe, Seniorengemeinschaften erhielten teilweise mehr oder denselben Betrag wie vorher. Auch die von Kramer als Beispiel genannten Sportvereine taugten nicht, um das zu verdeutlichen, auch hier sei das Niveau mindestens gleich. „Wir haben alle Vereine im Blick“, auch die Arbeiterwohlfahrt und der VdK erhielten nicht unerhebliche Zuschüsse.

Frank Rupprecht (CWG) hielt den eingeschlagenen Weg für richtig – es sei verfrüht, jetzt schon wieder etwas zu ändern, wenngleich sich der Bedarf eines Nachjustierens abzeichne. Ramona Nahirni-Vogg (Grüne) regte an, die Aspekte Ökologie und Integration in den Kriterienkatalog aufzunehmen. Letztlich kam der Ausschuss überein, im nächsten Jahr wieder über dieses Thema zu beraten.

Diskussion über Zuschuss für Jubiläum eines Burgauer Schützenvereins

Wie schwierig dieses ist, zeigte sich aber schon danach: Der Ausschuss hatte über diverse Zuschussanträge von Vereinen zu beraten. So wollte etwa die Königlich privilegierte Schützengesellschaft Burgau zu ihrem 200-jährigen Bestehen einen Zuschuss von 500 Euro haben. Frank Rupprecht war dieser jedoch zu hoch angesichts von Gesamtkosten von 2000 Euro für das Jubiläum – „das wäre ein 25-prozentiger Zuschuss, der jährliche Zuschuss ist bereits gestiegen, die Hälfte reicht, man muss mal einen Punkt machen“. Manfred Kramer betonte, man dürfe den Gleichheitsgrundsatz nicht aus den Augen verlieren, Nahirni-Vogg vermisste eine Information als Entscheidungsgrundlage, wie das Jubiläum gefeiert wird, und Heidi Häuser (Freie Wähler) hob die Tradition des Vereins und des Schützenwesens hervor.

Rupprecht ergänzte, dass der Höchstbetrag auch bei höheren Kosten 500 Euro nicht übersteige, 250 Euro seien hier genug. Bürgermeister Brenner erklärte, dass sich die neue Richtlinie nicht danach richte, wie ein Verein feiert, sondern dass die Stadt gewissermaßen ein „Geburtstagsgeschenk“ zahle. Schließlich würden nicht viele Vereine so alt. Bis auf Rupprecht stimmten die Ausschussmitglieder für die Zahlung. Kramer machte sich auch noch für Zuschüsse für den Krankenpflegeverein stark. Das Ratsmitglied sitzt als Vertreter im Verwaltungsbeirat der Seniorenwohnanlage, deren Bewohner vom Krankenpflegeverein betreut werden – an zwei Abstimmungen dazu nahm auch Kramer teil.

Auch der Leonhardimarkt muss in Burgau ausfallen

Im Ausschuss war auch die corona-bedingte Absage der Schlossweihnacht Thema und die Einkaufsabende des Handels- und Gewerbevereins als Alternative (wir berichteten). Die seien natürlich kein Weihnachtsmarkt, auch wenn sie am ersten Adventswochenende stattfinden sollen, aber zumindest könnten Vereine Buden mit einem Essens- und Getränkeverkauf betreiben, um so ihre Kassen aufzubessern. Manfred Kramer regte an, dass auch an einem weiteren Termin die Geschäfte länger öffnen könnten, etwa zur Zeit der nun abgesagten Schlossweihnacht. Aber wie Siemons erklärte, wäre dem Gewerbeverein dieses dritte Adventswochenende schon zu spät. Zudem erläuterte er, dass für größere Veranstaltungen ein Hygienekonzept nötig wäre, die Verwaltung das aber nicht stemmen könne – wenn müsse hier ein externes Büro für viel Geld beauftragt werden.

Bürgermeister Brenner sagte, auch die Absage des Leonhardimarkts und des damit einhergehenden Marktsonntags am 8. November gefalle nicht allen, aber der Gewerbeverein sei mit den Einkaufsabenden am Freitag, 27., und Samstag, 28. November, zufrieden – worauf auch schon Florian Bruckmann (Die Partei) hingewiesen hatte. Es gehe darum, den Bürgern auch in Corona-Zeiten etwas zu bieten, wo sie Spaß haben, einkaufen gehen und sich dabei sicher fühlen könnten. Heidi Häuser schlug vor, über die Adventszeit etwa auf dem Kirchplatz ein paar Buden stehen zu lassen, die dann Vereine bewirtschaften könnten, und ein, zwei Kinder parallel musizieren zu lassen. Doch Kulturamtsleiter Siemons antwortete, Auftritte würden wegen möglicher Menschenansammlungen kritisch gesehen und seien nicht gewollt. Und, so betonte der Bürgermeister, müsste man den Platz sperren, um die Abstände einzuhalten.

Sportlerehrung wird wieder im Frühjahr gefeiert

Neben dem Antrag für ein Storchenmanagement in Burgau sprachen sich die Grünen im Ausschuss auch für eine Förderung der Kultur dahingehend aus, dass die Stadt alle Spielstätten in Burgau und den Stadtteilen auflistet, um so Künstlern zu helfen, geeignete Auftrittsorte auch für kleinere Veranstaltungen zu finden – was gerade in diesen Zeiten wichtig sei.

Beides befürwortete der Ausschuss, der auch über die Belegung der Kapuziner-Halle informiert wurde und künftig wieder Kenntnis darüber erhält, wie die Veranstaltungen dort eigentlich beim Publikum ankommen – was die Besucherzahl angeht. Außerdem sprachen sich die Mitglieder dafür aus, die Sportlerehrung, die dieses Jahr wegen Corona ausfallen musste und nur in Form von Urkunden, Gutscheinen und einem Beitrag im städtischen Mitteilungsblatt möglich ist, im kommenden Frühjahr Ende April oder Anfang Mai wieder stattfinden zu lassen.

So wird der Musikunterricht gefördert

Ebenso sollen auch für das aktuelle Schuljahr wieder Haushaltsmittel für die Förderung privaten Musikunterrichts bereitgestellt werden. Schüler mit Hauptwohnsitz in Burgau, die jetzt ein Instrument lernen wollen, das als Unterrichtsfach beim Musikzentrum Mindeltal angeboten wird, erhalten einen vergünstigten Unterrichtspreis – unabhängig, ob sie in einem Verein sind. Schüler, die ein Instrument lernen, aber bereits Unterricht bei einem von der Stadt anerkannten Musiklehrer haben, der nicht am Musikzentrum tätig ist, können bis zum Jahr 2028 einen Zuschuss erhalten. Für Unterricht an Instrumenten, die nicht dort angeboten werden, gibt es auch weiterhin eine Förderung. Im Schuljahr 2019/20 erhielten 88 Schüler bislang Zuschüsse von insgesamt gut 19000 Euro, heißt es in den Unterlagen.

