Bei Vorfällen an Fasching spielt Alkohol wieder Hauptrolle

Der Faschingsumzug mit dem anschließenden Faschingstreiben in Jettingen am Dienstag ist aus Sicht der Polizei sehr ruhig verlaufen. Bis Mittwochmittag wurden demnach keine Straftaten angezeigt und der Rettungsdienst musste nur zwei Mal ausrücken. Doch wie bewerten die Einsatzkräfte insgesamt den nun zurückliegenden Fasching im Landkreis?

Das sagt die Polizei Günzburg

Inspektionsleiter Stefan Müller ist „prinzipiell zufrieden“. Beim Umzug in Waldstetten habe es gar keine für die Polizei relevanten Vorfälle gegeben und in Großkötz „nur“ den Vorfall, als eine Gruppe junger Leute einen Mann zum Ende des Faschingstreibens angriff und er unter anderem gegen den Kopf getreten wurde (wir berichteten). Teilweise habe es „einen massiven Alkoholmissbrauch“ im Fasching gegeben, ein Rückgang dieser Problematik sei nicht erkennbar. Aber die Präsenz der Einsatzkräfte und Sicherheitsdienste, Kontrollen und die Versorgung durch den Sanitätsdienst habe heuer das meiste soweit „abgefedert“, dass die Polizei selbst damit nicht allzu viel zu tun gehabt habe.

Das sagt die Polizei Burgau

Pauschal kann der Chef der Burgauer Polizei , Stefan Eska , keine Bilanz ziehen, dafür seien die Veranstaltungen zu unterschiedlich gewesen. Wie schon zu den einzelnen Umzügen gemeldet, habe es mal so gut wie keine Probleme gegeben und beim anderen Mal dafür mehr Arbeit. Aber wenn den Beamten Körperverletzungen gemeldet wurden, habe meistens Alkohol eine Rolle gespielt, gerade auch bei jungen Leuten. „Das geht nicht zurück“, bedauert Eska. Auffällig sei, dass durch den „anderen Charakter“ des Haldenwanger Umzugs und einem Ende des Faschingstreibens gegen 19 Uhr das Thema Alkohol hier keine Rolle gespielt habe, es sei alles friedlich gewesen. Im Nachgang will die Polizei sich nun mit Veranstaltern der einzelnen Umzüge und den anderen Sicherheitsorganen zusammensetzen, um zu beraten, an welchen Stellschräubchen man drehen könnte. Aber letztlich lasse sich vieles nun einmal nicht beeinflussen. Am Rande erzählt Eska noch, dass sich der betrunkene 20-jährige Mann, der in Burgau von einem Faschingswagen aus in Richtung der Zuschauer uriniert hatte und beim Aufnehmen der Anzeige die Beamten beleidigte, sodass er in Gewahrsam genommen wurde, später entschuldigte. Aber was er genau getan hat, habe er nicht mehr gewusst.

Das sagt die Polizei Krumbach

Im Bereich dieser Dienststelle gab es keine größeren Ereignisse, sagt Dienststellenleiterin Susanne Höppler. Sie sei „sehr zufrieden“, aber ihr Zuständigkeitsgebiet sei ja auch „keine Faschingshochburg“, sagt sie.

Das sagt das Landratsamt

Hier sind keine Meldungen über Probleme eingegangen, sagt Pressesprecher Karl-Heinz Thomann. Das bedeute, dass die Einsatzkräfte vor Ort erledigt hätten, was zu erledigen war.

Das sagen die Kreiskliniken

Etwas mehr los als außerhalb des Faschings war in der Klinik Günzburg , aber hauptsächlich wegen alkoholisierten Personen. Schwerwiegende Verletzungen, die im Zusammenhang mit dem Fasching stünden, mussten nicht behandelt werden, sagt der Ärztliche Direktor Dr. Ulrich Kugelmann. „Es war ein durchschnittlicher Fasching “ in der Klinik. Und aus dem Krumbacher Krankenhaus wird ein sehr friedlicher Fasching gemeldet, man habe sich lediglich um ein oder zwei Alkoholisierte kümmern müssen.

Das sagt der Rettungsdienst

Das Rote Kreuz spricht von einem ausgelassenen, aber insgesamt friedlichen Fasching. Pro Sanitätsdienst seien etwa zehn Patienten zu versorgen gewesen, die Hälfte wegen des Alkoholkonsums. Nur vereinzelt habe man jemanden ins Krankenhaus bringen müssen. In Kötz habe es für Aufsehen gesorgt, dass zwei Rettungswagen mit Sondersignal durch die Menge fuhren. Letztlich habe sich herausgestellt, dass bei zwei Notrufen zwei unterschiedliche Plätze genannt wurden, es aber derselbe Einsatz war. Bei der Johanniter-Unfallhilfe war am Mittwoch kein Verantwortlicher zu erreichen.

