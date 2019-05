17:20 Uhr

Bei Wanzl in Leipheim und Kirchheim drohen wieder Warnstreiks

Die IG Metall ruft die Beschäftigten von Wanzl in Leipheim und in Kirchheim wieder zu Warnstreiks auf. Die Tarifverhandlungen zum Abschluss eines Tarifvertrages für die Beschäftigten der Wanzl Metallwarenfabrik seien bisher ohne Ergebnis geblieben, so die IG Metall.

Deshalb seien am kommenden Mittwoch, 15. Mai, die Beschäftigten in Leipheim und am Donnerstag, 16. Mai, die Belegschaft in Kirchheim zu Warnstreiks aufgerufen. Günter Frey von der IG Metall: „Unsere Ziel ist es nach wie vor, für die Beschäftigten des Weltmarkführers tarifvertragliche Regelungen zur Erhöhung der Entgelte, zum Weihnachtsgeld, zur Altersteilzeit und zur Übernahme zu erreichen.“ Die IG Metall wolle nun mit den Streiks den Druck für eine Lösung erhöhen. (zg)

