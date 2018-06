vor 43 Min.

Bei der Funkausstellung hat es gefunkt

Heute feiert das Ehepaar Elisabeth und Werner Flott in Günzburg Goldene Hochzeit. Kennengelernt haben sie sich in Berlin.

Die Flotts haben sich in Berlin kennen- und lieben gelernt. Wie die beiden heute ihren 50. Hochzeitstag feiern – und was sie sich wünschen

Von Peter Wieser

Was passiert, wenn sich eine Leipheimerin und ein Günzburger in Berlin über den Weg laufen? Ganz einfach: Sie heiraten und bauen sich in Wasserburg ein Haus. So war es jedenfalls bei Elisabeth (68) und Werner Flott (82), die heute Goldene Hochzeit feiern.

Das mit dem Kennenlernen ging nämlich so: Elisabeth Flott hatte 1967 gerade ihre Ausbildung zur Damenschneiderin beendet und hatte vor, an einer Fahrt nach Berlin teilzunehmen. Zuvor hatte sie sich in einem Lichtbildervortrag über das Programm der Reise informiert. Den Vortrag darüber hielt ihr späterer Mann Werner. „Ja so a schnuckeliges und bildhübsches Mädle“, habe er sich gedacht. Wohl hat ihm das „schöne Mädle“ keine Ruhe mehr gelassen.

Zu dem Zeitpunkt der Berlinfahrt weilte Werner Flott ebenfalls in der heutigen Bundeshauptstadt. Das Programm habe er ja gekannt und sie dann bei der Schifffahrt auf der Havel abgepasst. „Über drei Tische hinweg sind wir dann ins Gespräch gekommen, am nächsten Tag haben wir miteinander die Funkausstellung besucht“, erzählt er schmunzelnd.

Zurück in der Heimat habe man sich dann regelmäßig in Günzburg und zu Spaziergängen an der Donau getroffen. Geheiratet haben die Flotts in der St. Veitskirche in Leipheim, die anschließende Feier fand im Hotel zur Post und mit vielen Gästen statt. „Ein schöner Tag“, erzählt Elisabeth Flott. Ein heißer Tag sei es ebenfalls gewesen sein, fährt sie lachend fort. Denn die Gäste hatten offenbar großen Durst: Auf der Rechnung, die sie aufbewahrt hat und worauf sämtliche Speisen und Getränke aufgeführt sind, sind unter anderem exakt 183 Halbe Bier aufgeführt.

Werner Flott ist in der Region für seine zahlreichen Filmproduktionen in früheren Jahren bekannt. Als gelernter Industriekaufmann sei er eigentlich als Quereinsteiger mehr oder weniger in den Filmjournalismus „hineingerutscht“. Mit 14 Jahren habe er sich intensiv mit der Fotografie beschäftigt, mit 17 verstärkt mit dem Film.

Sein Beitrag über die Bayerischen Meisterschaften im ferngelenkten Modellflug in Thannhausen habe ihm letztlich den Durchbruch beim Bayerischen Rundfunk verschafft. 30 Jahre habe er für das öffentlich-rechtliche Fernsehen gearbeitet. Die Zeit, als er dann eine eigene Sendelizenz erhalten habe, sei seine schönste gewesen, erzählt Werner Flott weiter. Nach der Zeit als Moderator seines eigenen Kulturmagazins „Das bunte Kulturschaufenster“ steht Werner Flott seit 2011 noch regelmäßig, meist zusammen mit seiner Frau Elisabeth, als Komparse vor der Kamera. Unter anderem wirkte er bei der TV-Sendereihe „Sturm der Liebe“, wie auch bei Rita Falk’s „Schweinskopf al dente“ mit.

Auf die Frage, womit sie sich denn beschäftigt habe, nachdem ihr Mann Werner sehr ja viel unterwegs gewesen sei, antwortet Elisabeth Flott: „Mir ist es nie langweilig geworden.“ Die Flotts führten nämlich mit den „Donau-Lichtspielen“ das Kino in Offingen, später auch das Guntia-Stadttheater in Günzburg. Dann gibt es noch etwas: Das sind die schwäbischen Mundartgedichte, die Elisabeth Flott seit langem schon verfasst. Ende letzten Jahres ist der Band „G’sichtla & Gedichtla“ erschienen und seit 2009 gehört sie dem Günzburger Autorenverein an.

Elisabeth und Werner Flott haben zwei Töchter und einen Sohn sowie fünf Enkelkinder. Groß feiern wollen sie ihre Goldene Hochzeit nicht. „In aller Stille und ohne großes Bimborium“, lacht Werner Flott. „Wer kommt, der kommt“, fügt seine Frau Elisabeth hinzu.

Was wünscht man sich nach 50 Jahren glücklicher Ehe und einer Zeit, die stets von der Leidenschaft des eigenen Tuns geprägt war? Die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen: „Am besten gleich noch einmal 50 Jahre, sagt Werner Flott. „Und dass wir noch so viele gemeinsame Jahre wie möglich miteinander verbringen“, freut sich seine Frau Elisabeth.

