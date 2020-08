vor 50 Min.

Bei der Jugendarbeit hilft nur Ausdauer - sonst kann man's bleiben lassen

Der Jugendtreff Günzburg in Haus 19 der Wohnanlage der Georg-Simnacher-Stiftung an der Ludwig-Heilmeyer-Straße. Erzieherin Andrea Burkhardt und Sozialpädagoge Christian Roth betreuen hier Jugendliche. In der Corona-Krise ist das deutlich schwieriger.

Plus Schnellschüsse bringen hier nichts. Über die Jahre müssen die jungen Bürger an die Angebote herangeführt werden. In Günzburg und anderswo.

Von Christian Kirstges

Angeschrieben wurden 1452 Jugendliche und junge Erwachsene, zurückgeschickt haben den Fragebogen 295. Was auf den ersten Blick nach wenig aussieht, ist doch ein sehr guter Wert: Gut 20 Prozent der Befragten haben geantwortet. Viele andere Aktionen erzielen schlechtere Rücklaufquoten.

Somit scheint es viele junge Günzburger zu interessieren, was in ihrer Stadt für sie getan wird, 68 wollen sogar daran mitwirken, etwas zu verbessern. Wie viele es einmal sein werden, lässt sich vorab natürlich nicht sagen. Aber dass eine ganze Reihe junger Leute sich engagieren will, ist sehr positiv und zeigt, dass der schlechte Ruf der Jugend alles andere als begründet ist.

Auch die jungen Günzburger müssen ernst genommen werden

Wer sich beschwert, dass etwa im Hofgarten gelärmt wird, tut dies sicher zurecht – aber wenn junge Günzburger beklagen, dass es zu wenige Treffs für sie gibt, muss auch das ernst genommen werden. Das Dilemma: Angebote, auf die Erwachsene ein Auge haben, wollen viele nicht, sie wollen lieber unter sich bleiben und auch mal eine Flasche Alkohol trinken – gerade Ältere wird man nur schwer erreichen.

Aber wenn schon Kinder an solche offiziellen Jugendtreffs herangeführt werden, wachsen sie über die Jahre hinein. Es lohnt sich also, dran zu bleiben. Günzburg hat das verstanden – manch andere Kommune in der Nachbarschaft leider nicht.

