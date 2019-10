vor 32 Min.

Bei ihnen wurde das Wohnzimmer zur Amtsstube

Rita und Franz Bee aus Oberknöringen sind seit 60 Jahren verheiratet. Er war früher Bürgermeister

Von Peter Wieser

„60 Jahre, das ist schon lang“, sagen Rita und Franz Bee. Heute feiert das Ehepaar aus Oberknöringen Diamantene Hochzeit. Wobei richtig gefeiert, in kleinem Rahmen, wird erst am Samstag. Dem Tag, an dem vor 60 Jahren die kirchliche Trauung war.

Getraut hat das Paar der damalige Unterknöringer Pfarrer Robert Franze, der später Stadtpfarrer in Burgau war, in der Pfarrkirche St. Martin. Das war der Kirchweihmontag und es war schönstes Oktoberwetter. Standesamtlich hatten Rita und Franz Bee tags zuvor, am Kirchweihsonntag, geheiratet. Es sei eine kleine Hochzeit gewesen, mit Verwandten und Nachbarn, und nach der Kirche sei man in die „Linde“ gegangen. „Das ist meine Heimat, da bin ich geboren“, erzählt Rita Bee, die aus der Oberknöringer Gastwirtschaft stammt. Franz Bee ist ebenfalls ein gebürtiger Oberknöringer – „ja sowieso“, bejaht er sofort die Frage. Und auf die, wie sie sich denn kennengelernt hätten, lachen beide.

Das sei ein Roman für sich, erklärt Franz Bee. Er sei damals in der „Linde“ gewesen, es habe sich halt etwas angebandelt, verrät seine Frau Rita. „Dann bin ich Bäuerin geworden“, erzählt sie weiter, und davon, wie sie nach der Heirat seinen elterlichen Hof übernommen hatten. „Man hat halt geschafft, dass man zu etwas gekommen ist.“ Maschinen wurden angeschafft, darunter der erste Bulldog, ein 11er Deutz, und der Hof wurde größer. 1972 wurde Franz Bee, damals bereits Gemeinderatsmitglied, Bürgermeister von Oberknöringen und das Wohnzimmer diente anschließend nicht selten als Amtszimmer. Ein ganz großes Anliegen von ihm war damals der Ausbau der Ortsstraßen, vor allem der Binsentalstraße. Durch Franz Bee ist auch die Partnerschaft zu Knöringen in der Pfalz entstanden, die inzwischen seit mehr als 40 Jahren Bestand hat. Davon hat er übrigens alles aufgehoben, Zeitungsberichte, Schriftverkehr und vieles mehr. Überhaupt schreibt er auch heute noch alles auf, was sich so zuträgt.

Ende der 80er-Jahre gaben die Bees die Landwirtschaft auf. Das sei, gerade ihrem Mann, schwergefallen. Zu tun habe es dennoch immer genug gegeben, sagt Rita Bee. Nun ist es anders: Miteinander Kaffee trinken und frühstücken, dann gibt es die Terrasse und den Wintergarten, und das Wohnzimmer ist schon lange keine Amtsstube mehr. Gelegentlich kommt Besuch. So gestaltet sich der Tag.

Doch zurück zur Diamantenen Hochzeit und zum morgigen Samstag: Feiern werden die Bees zu Hause, im Kleinen und mit Tochter Gertrud, Sohn Franz, Schwiegertochter Petra und Enkel Fabian und Rita Bees Schwester Hildegard. „Wenn’s so weitergeht, wie bisher, dann sind wir zufrieden“, sagen sie.