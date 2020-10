24.10.2020

Beim Fest hat’s gefunkt

Eleonore und Eugen Wolf aus Kissendorf feiern Diamantene Hochzeit

Von Peter Wieser

Sie haben sich gesehen und einander gefallen. So wird es wohl gewesen sein, damals im August 1954 auf dem Musikfest in Kissendorf. Ihr späterer Mann Eugen habe sie dann nach Hause begleitet, verrät Eleonore Wolf. Das ist inzwischen mehr als 66 Jahre her. Am heutigen Samstag feiert das Ehepaar aus Kissendorf Diamantene Hochzeit. Bis Eleonore und Eugen dann am 24. Oktober 1960 heirateten, das dauerte dann doch noch einige Zeit.

Man habe sich halt immer getroffen, wenn irgendwo ein Tanz oder ein Kaffeekränzchen gewesen sei und es die Zeit erlaubt habe, fährt Eleonore Wolf fort. Ihre Eltern betrieben in Silheim eine Landwirtschaft und somit galt es für sie, stets kräftig mitzuhelfen. Sie erzählt von der Hochzeit, vom Zug zur Kissendorfer Kirche und von der anschließenden Hochzeitsfeier. Um die 100 Gäste seien es gewesen und im Saal sei es ziemlich eng geworden. Ihr Mann fügt hinzu: „Die Kissendorfer Blechmusik hat vom Morgen bis in die Nacht hinein gespielt.“

Seine Eltern hatten in Kissendorf ebenfalls einen kleinen Hof, den er später im Nebenerwerb weiterführte. Von Beruf ist Eugen Wolf Zimmermann, wurde dann aber Fleischbeschauer. „Man hat damals jemanden gebraucht.“ So habe er sich überreden lassen und die Ausbildung absolviert. Anfangs sei sein Gebiet die nähere Umgebung gewesen, dieses habe sich mit der Zeit von Leipheim bis nach Bubesheim und darüber hinaus ausgeweitet.

Weiter war Eugen Wolf 35 Jahre lang Vorstand im Gartenbauverein und 30 Jahre Mitglied im Gemeinderat. Daheim sei er nur sehr wenig gewesen, sagt seine Frau. Das Schönste aber sei gewesen, wie ihre Kinder, fünf Töchter und ein Sohn, nacheinander aufwuchsen. „Weniger dagegen, als sie älter wurden und dann ausgezogen sind“, fügt sie schmunzelnd hinzu. Fünf ihrer Kinder leben nach wie vor in Kissendorf. Hinzu kommen 13 Enkel und drei Urenkel. Damit geht für die Wolfs auch die Arbeit nicht aus: Eine große Familie bedeutet: viele Geburtstage und viele Namenstage, zu denen Eleonore Wolf stets einen Kuchen backt. Rechne man das auf das Jahr um, dann komme da eine ganze Menge zusammen. Und die Arbeit im Haus sei auch noch da. Ihr Mann dagegen hat eine andere Leidenschaft: Sudoku, und zwar das aus der Günzburger Zeitung, die die Wolfs seit 1965 abonniert haben. „Das ist meistens das erste, was ich am Morgen mache.“ Eleonore und Eugen Wolf sind 85 Jahre alt. „Man muss halt langsam tun und wir hoffen, dass wir noch lange beieinander sein können.“