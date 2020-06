vor 7 Min.

Beim Haushalt kam Corona dazwischen

In der Sitzung in Dürrlauingen geht es auch um den Breitbandausbau und eine Gasleitung

Eigentlich habe der Haushaltsplan 2020 bereits im Februar vorgelegen, sagte Kämmerin Manuela Hesse. Doch dann sei Corona dazwischengekommen. Damit galt es für den Gemeinderat in der Sitzung am Montag im Dürrlauinger Vereinsheim im Grunde genommen nur noch, den Haushaltsplan zu beschließen. Bürgermeister Friedrich Bobinger hatte zunächst die wichtigsten Eckpunkte zusammengefasst: einen Gesamthaushalt von rund 5,3 Millionen Euro mit einem Verwaltungshaushalt in Höhe von 2,9 Millionen und einem Vermögenshaushalt in Höhe von knapp 2,4 Millionen Euro.

Die Hebesätze (310 von Hundert) für Grund- und Gewerbesteuer bleiben unverändert. Hesse sprach von einer stetig steigenden Steuerkraft der Gemeinde (1,12 Millionen Euro im Jahr 2020 und 693,03 Euro je Einwohner), was, wie sie sagte, eine sehr hohe Umlagekraft und damit eine relativ gewaltige Kreisumlage (735000 Euro) bedeute. Die im Gesamten zu entrichtenden Umlagen betrügen nahezu die Hälfte des Verwaltungshaushalts.

Zur Finanzierung des Dorfgemeinschaftshauses in Mönstetten hat die Gemeinde einen Kredit von einer Million Euro aufgenommen. Die Rücklagen werden zum Ende des Jahres voraussichtlich gerade noch rund 20000 Euro betragen, im Folgejahr sollen diesen, resultierend aus dem zu erwartenden Zuschuss für das Dorfgemeinschaftshaus, aus Zuwendungen für den Breitbandausbau sowie aus Bauplatzverkäufen wieder knapp 760000 Euro zugeführt werden.

Größere Ausgabeposten werden in diesem Jahr unter anderem die Erschließung des Baugebiets Weiherweg in Mönstetten (680000 Euro), weiterer Grunderwerb (450000 Euro) und auch die Breitbanderschließung im Gemeindegebiet (357000 Euro) darstellen. Wenn zusätzliche größere Dinge anstünden, werde man sich absprechen und die Finanzierbarkeit abstimmen.

Mit der bayerischen Gigabitrichtlinie fördert der Freistaat erstmals den Ausbau von Breitbandnetzen von mehr als 30 Megabit pro Sekunde sowie auf 100 für Privathaushalte und 200 für gewerbliche Anschlüsse.

Gemäß einer von Bürgermeister Bobinger geschätzten Beispielrechnung verbliebe dabei der Gemeinde, bei einem Ausbau für etwa 450 Haushalte innerhalb der nächsten vier bis fünf Jahre und einer möglichen Förderung von 90 Prozent, ein Eigenanteil zwischen 450000 und 500000 Euro.

Damit gäbe es Glasfaser kostenlos und direkt ins Haus, inbegriffen seien Rathaus, Schule und Kindergarten. Kostengünstiger komme man nach jetzigem Stand nicht an eine flächendeckende Breitbandversorgung, sagte Bobinger. Wichtig sei, die Bürger zu informieren, dass es diese Möglichkeit eventuell in den kommenden Jahren gebe. Zunächst gehe es darum zu wissen, ob diese Förderung auch in Anspruch genommen werden könne.

Einstimmig wurde beschlossen, die Firma Corwese für eine Markterkundung sowie, falls erforderlich, weitergehend mit der Durchführung des Förderverfahrens zu beauftragen.

Im Hinblick auf die durch das Gemeindegebiet führende Gasfernleitung Vohburg – Senden gibt es Planungen für eine zwischen Dürrlauingen und Mönstetten verlaufende Anschlussleitung an das Gasturbinenkraftwerk, das möglicherweise in Gundremmingen entstehen könnte.

„Die Belange der Gemeinde müssen berücksichtigt werden“, betonte Bobinger. Man wisse nicht, wie sich die Ortsteile entwickelten. Einstimmig sprach sich der Gemeinderat gegen die geplante Leitungsführung im Bereich Mönstetten aus, da dort eine Entwicklungsfläche vorgesehen ist. Weiter ist eine Änderung des Flächennutzungsplans beabsichtigt, um die Baulandentwicklung darzustellen. Ziel sei eine Leitungsführung ohne außergewöhnliche Kosten. (wpet)

