vor 23 Min.

Beim Kultursommer wird der Burgauer Schlosshof gerockt

Bekannte Gesichter der Rockszene teilen sich die Bühne. Welche Rolle Tiroler Nussöl dabei spielt.

Von Peter Wieser

Die Idee ist einfach: Mit dem Erwerb eines Tickets äußern die Besucher Musikwünsche, und die Band versucht möglichst viele dieser zu erfüllen. Damit ist ein gigantischer Rockabend bereits vorprogrammiert. Nicht „Celebrate Kapuziner-Halle“, sondern „Celebrate Schloss“: Am Samstag gehört der Schlosshof dem fünften Burgauer Kultursommer und einer ganzen Reihe an bekannten Gesichtern der Rockszene: „Geballte Musikkompetenz aus dem Landkreis“, wie Radio 7-Moderator Jack Krispin es nennt.

An diesem Abend werden sich um Hermann Skibbe an der Gitarre, Rainer Weck am Bass, Schlagzeuger Harry Reischmann und Keyboarder Markus Schölch noch weitere Größen scharen. Und damit das mit dem Wetter auch funktioniert, hätten die Musiker zuvor extra ein geheimes Voodoo-Treffen abgehalten und sich anschließend mit Tiroler Nussöl eingeölt. Das jedenfalls behauptet Moderator Jack. Deswegen auch so der erste Song: Cordula Wegerer erzählt von der „Summertime“ und der Herr im weißen Hemd, der „Unchain my Heart“ ins Mikrofon röhrt, ist nicht etwa Joe Cocker, sondern Joe Gleixner. Was haben sich die Burgauer und die aus der Umgebung denn so alles gewünscht?

Die Härte-10-Legenden Uwe Meitner und Günter Storr gesellen sich mit auf die Bühne

Eigentlich alles, was an Rock Songs Rang und Namen hat. Ob sich allerdings die Besucherin aus Konzenberg „Honky Tonk Women“ von den Stones speziell für ihre Oma gewünscht hat, wie Skibbe verrät, sei dahingestellt. Bei Iggy Pops „The Passenger“ singt das Publikum schon einmal kräftig mit. Harry Reischmann tobt sich am Schlagzeug aus und inzwischen haben sich die Härte 10-Legenden Uwe Meitner, extra von der Insel Pellworm angereist, und Günter Storr auf die Bühne gesellt. Nach den „Perfect Strangers“ (Deep Purple) und ZZ Tops „La Grange“ lässt Storr zu Jethro Tulls „Locomotive Breath“ wie gewohnt seine Querflöte spielen und gibt mit „Nights in white Satin“ und „Going up the Country“ gleich noch eine kleine Zugabe.

Dann gibt es an diesem Samstag noch zwei Rockgrößen: Die Brüder, Bassmann Werner Saumweber (United Four, Rock The Big Band) und Peter Saumweber (Scarabeus), der zu Neil Youngs „Heart of Gold“ trommelt und gleichzeitig Mundharmonika spielt, stehen erstmals gemeinsam auf der Bühne. Noch jemand ist mit dabei und vom Burgauer Kultursommer nicht mehr wegzudenken: Joszef Balogh, der sich zuvor schon immer wieder unter die Musiker gemischt hat, lässt jetzt, begleitet von Dieter Endris am Akkordeon, bei „Csárdás“ die Finger über seine Klarinette gleiten.

Schorsch singt im Blaumann und Gummistiefeln

Einen ganz außergewöhnlichen Wunsch hat es auch gegeben: Nämlich den Schorsch. Der singt in Blaumann und Gummistiefeln nicht von der „Schickeria“, sondern von einer Wirtschaft in der Burgauer Stadtstraße. Dem Schorsch fehlen am Ende die Worte: „Mit solle Musiker auf dr Bühne stau, des isch was scheans. Ab’r jatzt muaß i verschnaufa und was trenka.“

Das Tiroler Nussöl muss wohl gewirkt haben. Die paar Regentropfen bei „Stairway to Heaven“ haben sich schnell verzogen, und als sich die Musiker mit Pink Floyds „Wish you were here“ verabschieden, steht außer Zweifel: „Ein phänomenaler Abend.“ Das bestätigt am Ende nicht nur ein Pärchen aus Burgau, sondern ein während des ganzen Konzerts begeistertes, tanzendes und mitsingendes Publikum.