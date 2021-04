Beim Radweg-Projekt von Landensberg nach Neumünster geht’s wieder voran

Plus Im Landensberger Gemeinderat sind die Planungen für die Strecke nach Neumünster vorgestellt worden. Wann sie fertig werden könnte und was bis dahin zu tun ist.

Wie ist eigentlich der Stand bei dem geplanten landkreisübergreifenden Radweg von Landensberg nach Neumünster? Inzwischen hat das Projekt wieder Fahrt aufgenommen. Klaus Habersetzer vom Günzburger Ingenieurbüro Degen und Partner stellte in der Sitzung des Landensberger Gemeinderats die aktuellen Planungen vor – die bereits bis in das Jahr 2015 zurückgehen.

Die ursprüngliche Kostenberechnung lag bei etwa 500.000 Euro, ein Betrag, den sich die Gemeinden Landensberg und Altenmünster entsprechend der Länge des Radwegs im jeweiligen Gemeindegebiet untereinander aufteilen. Im Rahmen des neuen Förderprogramms „Stadt und Land“ wäre ein Zuschuss von 75 bis 80 Prozent auf die förderfähigen Kosten möglich. Der noch verbleibende Anteil, an dem sich auch der Landkreis beteiligt, wäre somit für die Gemeinde Landensberg sehr überschaubar.

Festgelegt worden war seinerzeit, dass der Radweg auf der Nordseite der Kreisstraße entlangführen soll, wie auch das Entstehen von Querungshilfen an beiden Ortseingängen – zum einen zur Reduzierung der Geschwindigkeit des Straßenverkehrs, zum anderen, um Radfahrern und Fußgängern eine sichere Querung der Fahrbahn zu ermöglichen. Eine solche Gestaltung sei mittlerweile Voraussetzung für die Förderung, so Habersetzer. In Landensberg könnte eine solche Querungshilfe in Höhe des Ortsausgangschildes, welches gegebenenfalls etwas versetzt werden müsste, entstehen. Ab dieser Stelle würde der Radweg noch ein Stück parallel zur Fahrbahn zum Ort weiterführen, damit Radfahrer besser wahrgenommen würden, bevor sie diesen verließen.

Der Radweg von Landensberg nach Neumünster wird 2,2 Kilometer lang sein

Die Gesamtlänge des Radwegs beträgt 2,2 Kilometer, 900 Meter befinden sich im Gemeindegebiet von Landensberg. Die Breite beträgt zweieinhalb Meter, der Abstand zur Fahrbahn etwa drei. Lediglich im Bereich eines Grundstücks nahe dem Ortseingang wird die Breite etwas reduziert, der Radweg an die Fahrbahn herangezogen und von dieser durch einen 75 Zentimeter breiten, überfahrbaren Schutzstreifen abgetrennt. Habersetzer verwies auf Schwierigkeiten, die seinerzeit zum Planungsstopp geführt hätten.

Der zeitliche Ablauf könnte sich mit den folgenden Planungsschritten so gestalten, dass noch vor dem Jahreswechsel ausgeschrieben, im Februar 2021 mit den Erdarbeiten begonnen und der Radweg bis Ende September fertiggestellt sein könnte. „Dann muss aber alles hervorragend verlaufen.“ Die Planung fand im Gemeinderat einstimmig Zuspruch. Wenn man sehe, wann das Projekt gestartet ist, sei es umso erfreulicher, dass man das Thema habe wieder aufnehmen können. Man hoffe, dass man nun zu einem guten Abschluss komme, betonte Bürgermeister Johannes Böse.

Neue Willkommensschilder an den Ortseingängen

Die neuen Ortsbegrüßungstafeln haben inzwischen ihren Platz an den Ortseingängen der Gemeinde gefunden. Was noch fehle, sei ein entsprechendes Bild, so Bürgermeister Böse. Er sei inzwischen auf ein Aquarell gestoßen, von dem nun ein Ausdruck angefertigt worden sei, um es zunächst einmal probehalber in eine der Tafeln einzufügen. Das Bild zeigt die Landensberger Pfarrkirche Heilig Kreuz und das Rathaus, ein ähnliches Motiv gibt es auch, auf dem die Kirche St. Oswald in Glöttweng zu sehen ist.

