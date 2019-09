00:33 Uhr

Beim Turnverein Ichenhausen kündigt sich Wechsel an

Thomas Hertkorn wird bei der Wahl im kommenden Jahr nicht mehr für Vorsitz kandidieren

Der Turnverein ist nach wie vor der mitgliederstärkste Verein in Ichenhausen. Zum Jahresende 2018 verzeichnete der Turnverein 760 aktive und passive Mitglieder, wenngleich ein Abwärtstrend in den vergangenen Jahren zu beobachten ist, verkündete Thomas Hertkorn auf seiner letzten Jahreshauptversammlung als Vorsitzender. Er kündigte an, im nächsten Jahr aus beruflichen und privaten Gründen nicht mehr antreten zu wollen.

Die Gründe dafür seien sehr differenziert, so der Vorsitzende. Die Aktivitäten verteilten sich auf enorm viele Freizeitangebote. Es würden keine langfristigen Bindungen mehr eingegangen und die Interessen von einem schnelllebigen Wechsel getragen. Das Modell „Verein“ scheine etwas angestaubt und gebe zum Nachdenken Anlass, resümierte Hertkorn. Dennoch schaffe es der Verein relativ erfolgreich, sich gegen diesen Trend zu stellen. Vor allem dank der Übungsleiter in den verschiedenen Abteilungen des Vereins, die unermüdlich hervorragende Arbeit leisteten, gelinge es auch immer wieder, neue Mitglieder zu werben und an den Verein zu binden.

Der TVI bietet für alle Alters- und Leistungsklassen ein interessantes und vielfältiges Sportprogramm. Von der Abteilung Badminton über die Volleyballer bis zur Leichtathletik, von den Gymnastikgruppen, der Herzsportgruppe bis zu den Turnabteilungen mit seinen mehrfachen Untergruppierungen ist genügend Platz für die unterschiedlichsten sportlichen Aktivitäten. Darüber hinaus engagieren sich die vielen Mitglieder am gesellschaftlichen und sozialen Leben der Stadt Ichenhausen mit Fahnenabordnungen, Kinderausflügen, am Umwelttag, Trainingslagern, beim Stadtfest, Kinderfasching und bei einer Weihnachtsgala.

Dritter Bürgermeister Hubert Schuler bedankte sich in seinem Grußwort im Namen der Stadt Ichenhausen für das großartige Engagement des Vereins. Nach dem geplanten Um- oder Neubau der Jahnhalle durch die Stadt Ichenhausen ergäben sich dann nochmals zusätzliche Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten, so Schuler. Über die finanzielle Situation informierte Schatzmeisterin Brigitte Gumpp und bestätigte eine solide Kassenlage, vor allem auch dank der Herzsportgruppe und der damit verbundenen Zuschüsse durch die Krankenkassen, so wie der Zuwendungen der Stadt Ichenhausen und des Freistaates Bayern. Haupteinnahmequelle seien jedoch nach wie vor die Mitgliedsbeiträge.

In einer persönlichen Erklärung informierte der Vorsitzende Thomas Hertkorn die anwesenden Mitglieder, dass er im nächsten Jahr für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung stehe und nach fast 45-jähriger Ehrenamtszeit in mehreren Funktionen und Vereinen keine Ämter mehr ausüben werde. „Das berufliche Engagement in der Fachklinik Ichenhausen nimmt mich doch sehr in Anspruch. Und nachdem ich im nächsten Jahr meinen 60. Geburtstag vollende, bitte ich um Verständnis, dass ich mich künftig mehr meiner Familie und meinen Hobbys widmen will“, teilte Hertkorn mit. Ein möglicher Nachfolger ist noch nicht bekannt.

Abschließend wurden wieder zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Verein geehrt. Darunter waren Mitgliedschaften von 25 bis 60 Jahre. (zg)

Themen folgen