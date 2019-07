vor 36 Min.

Beim Waldvogel gibt's einen Drive-in für Wurstsalat

Plus In Leipheim ist aus einem flotten Spruch Realität geworden. Sogar ein Reiter mit Pferd und Traktorfahrer holten sich schon ihr Essen am neuen Autoschalter ab.

Von Sandra Kraus

Wurstsalat aus einem Drive-in gibt es diesen Sommer immer freitags im Leipheimer Landgasthof Waldvogel. Ähnlich den großen Schnellrestaurantketten fährt der Autofahrer hier an einen Haltepunkt, drückt an der Klingel und gibt seine Bestellung auf. Während er zum Ausgabepunkt vorfährt und sich den Waldvogel-Küchenfenstern nähert, wird drinnen das Bestellte hergerichtet. Jetzt kommt allerdings der große Unterschied: Beim Wurstsalat-Drive-in wird die Bestellung immer persönlich herausgebracht. Man bezahlt, freut sich über das „Guten Appetit!“ Und fährt weiter.

„Das ist ready to eat, Deckel runter, Gabel rein und los, essen“, verspricht Valentin Papenfuß, der sich als Wurstsalat-Valle einen Namen gemacht hat. Auf den Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram hat der Waldvogel zusätzlich zu den Printanzeigen ordentlich gezwitschert für das neue Angebot. „So viele Likes und Posts haben wir noch nie bekommen“, erzählt Mathias Ihle, der seit April wieder im elterlichen Betrieb ist. Der Drive-in sei lange Zeit ein Running Gag im Waldvogel-Team gewesen, vor allem dann, wenn im Biergarten so ein typischer Tag war, an dem nur Wurstsalat bestellt wurde. Dann hieß es, „ein Drive-In wäre doch was“. Der Ideengeber für den flotten Spruch ist zwar nicht mehr im Team, doch Mathias Ihle und Valentin Papenfuß starteten heuer das für einen Landgasthof doch eher ungewöhnliche Angebot. Und so sieht der Sommersalat aus dem Drive-in aus, inklusive Becher und Deckel aus biologischer Pappe, einer Holz-Gabel und Butterbrotpapier. Bild: Sandra Kraus Es gibt Wurstsalat in verschiedenen Varianten Auf der Drive-in-Karte steht der klassische Waldvogel-Wurstsalat, ein Allgäuer Wurstsalat mit Emmentaler Käse und ein Sommer-Wurstsalat mit Käse, frischen Radieschen, Tomaten, Gurken und Lauchzwiebeln. Vegetarier und Veganer freuen sich über den Grüner-Nager-Salat. Zum Trinken gibt es ein Fläschchen Hopfengold, einzeln oder im Kombi-Menü mit einem Wurstsalat. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Eine echte Besonderheit im Drive-in ist der ganze Laib frisch gebackenes Holzofenbrot aus dem Waldvogel-Backhäusle. Auch alle Salatblätter, Gurken, Tomaten, Kräuter und essbare Blüten kommen aus dem großen Gemüse- und Blumengarten, den Familie Ihle und das Waldvogel-Team gleich neben dem Landgasthof angelegt haben und betreiben. „Was soll ich sagen, es läuft!“, zieht Mathias Ihle ein positives Fazit des neuesten Projekts. Sogar ein Reiter stand schon im Drive-in Polizei und Feuerwehr waren schon da, ein Rettungswagen, große und kleine Traktoren – sogar ein hungriger Reiter stand mit seinem Pferd schon im Drive-in. Wer mag, kann im Waldvogel-Gemüsegarten auf einer Bierbank ganz im Grünen seinen Wurstsalat verspeisen. Auch für Spaziergänger oder Radler ist das Angebot gemacht. Klingel und Speisekarte fehlen nicht. Mathias Ihle freut die Resonanz. Bild: Sandra Kraus Es kommen Jung und Alt, das geht durch alle Generationen. „Manchmal steigt auch jemand aus und schaut durch das offene Küchenfenster zu uns rein. Das passt, wir haben nichts zu verbergen“, erzählt Wurstsalat-Valle. Der Wurstsalat steht in der Kühlung bereit und wird erst nach der Bestellung portioniert und fertig zubereitet. Der Becher und sein Deckel sind aus biologischer Pappe, die Gabel aus Holz. Das Brot kommt in die klassische Tüte aus Butterbrotpapier. Eine umweltgerechte Serviette gibt es auch. Schon um 10.30 Uhr hatten Gäste Lust auf Schwäbisches Über die Mittagszeit läuft der Drive-in am besten, es gab schon Gäste, die um 10.30 Uhr Lust auf die schwäbische Spezialität hatten. Die Öffnungszeiten sind von 11 bis 21 Uhr und damit an die der Küche angepasst. „Immer freitags ist Drive-in“, betont Wurstsalat-Valle. „Und bis zum Ende der Biergartensaison“, fügt Mathias Ihle hinzu. „Am Freitagabend einfach einen Wurstsalat holen und nicht mehr zu kochen, ist klasse. Und der Wurstsalat hier ist superlecker. Alles ist komfortabel und chic. Vielleicht noch ein zweites Bier zu Hause, man muss ja nicht mehr heimfahren“, schildert Stefan Renz aus Günzburg die Drive-in-Vorteile aus seiner Sicht. Er hat sich gerade das Kombi-Menü gekauft. „Bis zum nächsten Mal“, ruft er noch, ehe die Autoscheibe hochgeht und das Fahrzeug die Ausfahrt zum Grünen Weg nimmt. Valentin Papenfuß (links), junger Einstiegskoch beim Waldvogel, und Mathias Ihle sind die Macher des Wurstsalat-Drive-in. Bild: Sandra Kraus Lesen Sie auch: Hier liegen die schönsten Biergärten in der Region Der Wirtschaftsminister und die Wut der Wirte

