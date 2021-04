13:10 Uhr

Beitrag für städtische Kindergärten in Burgau soll steigen

Die Gebühren für die städtischen Kindergärten in Burgau sollen steigen.

Plus Bislang ist es nur eine Empfehlung für den Stadtrat - doch sie ist deutlich. So soll die Erhöhung in Burgau ausfallen.

Von Walter Kaiser

Die Elternbeiträge für die städtischen Kindergärten in Burgau sollen zum 1. September angehoben werden. Die „moderate Erhöhung", erklärte Bürgermeister Martin Brenner ( CSU) im Hauptausschuss, sei mit den Vorsitzenden beider Elternbeiräte einvernehmlich abgestimmt worden. Die Mitglieder des Ausschusses empfahlen dem Stadtrat einstimmig, die Gebührenerhöhung zu beschließen. Die Elternbeiträge in den städtischen Kindergärten waren letztmals 2018 erhöht worden. Grundsatz der Stadt sei es, die Gebühren in kurzen Abständen anzuheben, um größere Sprünge zu vermeiden, erläuterte Kämmerer Tobias Menz. Mit der geplanten Erhöhung bewege sich Burgau im Rahmen vergleichbarer Nachbargemeinden. Spiel- und Getränkegeld sollen künftig einbezogen werden Die Gebühren für Kinder ab drei Jahren sollen um zehn Euro angehoben werden, für bis zu vier Betreuungsstunden sind künftig 80 Euro vorgesehen, bis zu neun Stunden kosten 140 Euro. Da der Betreuungsaufwand bei Kindern unter drei Jahren höher sei, so der Bürgermeister, sollen diese Gebühren um 20 Euro angehoben werden. Bei bis zu vier Stunden wären ab 1. September 150 Euro fällig, bei bis zu neun Stunden geht der Satz auf 260 Euro hoch. Bislang waren Spiel- und Getränkegeld gesondert abgerechnet worden. Dieser Betrag wird künftig in die Gebühren einbezogen. Damit falle die Erhöhung der Elternbeiträge unter dem Strich in der Tat sehr moderat aus, betonte CSU-Rätin Monika Riß. Zumal, so Bürgermeister Brenner, auch die Betreuungsangebote erweitert werden sollen. Grünen-Rätin Ramona Nahirni-Vogg fragte nach, ob auch die Schließzeiten in den Kindergärten reduziert würden. Das sei nicht möglich, erwiderte Brenner. Dazu wäre zusätzliches Personal nötig, der Betreuungsschlüssel in den städtischen Einrichtungen sei ohnehin „relativ gut".

Die Kanalsanierung wird teuer für Burgau - und damit für die Bürger

