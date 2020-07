17:00 Uhr

Bekommt Schnuttenbach ein Dorfgemeinschafszentrum?

Plus Der Offinger Gemeinderat hat sich mit diesem Thema befasst - und auch mit der Sanierung des schon lange gesperrten Aussichtsturms. So ist der Stand der Dinge.

Von Peter Wieser

Wäre ein Dorfgemeinschaftszentrum mit integriertem Jugendtreff, das auch durch die Feuerwehr genutzt werden könnte, nicht die beste Lösung für Schnuttenbach? Das bestehende Feuerwehrgerätehaus müsste ohnehin saniert werden, das Hauptgebäude verfügt über keine Heizung, auch bei den Sanitäranlagen besteht Handlungsbedarf, es gibt keine Räumlichkeiten für die Jugend und es fehlen Lagerräume. Der Bau- und Umweltausschuss habe sich ein Bild davon gemacht und sich von mehreren Planungsbüros verschiedene Varianten vorlegen lassen, erklärte Bürgermeister Thomas Wörz ( SPD) in der Sitzung des Offinger Gemeinderats am Montag, als es um ein mögliches Dorfgemeinschaftszentrum für den Ortsteil ging.

Von jedem Büro sei der Hinweis gekommen, dass ein solches als neue Ortsmitte und unter Einbeziehung der weiteren Vereine sowie der Bevölkerung einen erheblichen Mehrwert bringen würde. Eine gemeinschaftliche Besprechung mit dem Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr, den Vereinsvorständen sowie dem Jugendbeauftragten des Marktes hätten gezeigt, dass ein solches durchaus vorstellbar wäre – vor allem auch im Hinblick auf Räumlichkeiten für die Schnuttenbacher Jugend. Bürgermeister Wörz erinnerte an das Dorfgemeinschaftshaus im Dürrlauinger Ortsteil Mönstetten, für das es eine hohe Förderung gegeben hatte. Aus jetziger Sicht wäre ein solches Projekt auch in Schnuttenbach voll förderfähig.

Eine 60- bis 80-prozentige Förderung wäre möglich

Für eine vorherige erforderliche Machbarkeitsstudie unter Einbeziehung aller Beteiligten sowie für die Planung und den Bau könnte es eine 60- bis 80-prozentige Förderung geben. Aktuell sei hinsichtlich der Größe, der Nutzung und des Standortes noch alles offen. Einstimmig sprach sich am Montag der Marktgemeinderat dafür aus, zunächst eine Machbarkeitsstudie für ein Dorfgemeinschaftszentrum mit integriertem Jugendtreff durchzuführen und beim Amt für ländliche Entwicklung den entsprechenden Förderantrag zu stellen.

Um eine Förderung ging es auch im folgenden Tagesordnungspunkt: für die Wiedererrichtung des aufgrund seines sanierungsbedürftigen Zustands gesperrten Aussichtsturms. Mehrmals hatte sich der Rat in der Vergangenheit mit dessen Zukunft auseinandergesetzt. Mit einem neuen von Donautal-Aktiv erarbeiteten Konzept, in dem auch das Umfeld mit der Lage im Auwald einbezogen wird, könnte ein multimedialer Erlebnisplatz mit hoher Aufenthaltsqualität entstehen und im Rahmen einer Förderung realisiert werden.

Bisher waren für die Sanierung des Aussichtsturms Kosten in Höhe von knapp 360000 Euro veranschlagt worden. Bei der Umsetzung des Konzeptes würden sich diese zwar auf etwa 400000 Euro erhöhen, gleichzeitig aber käme der Markt in den Genuss einer im Raum stehenden 50-prozentigen Förderung der Gesamtkosten und in Höhe von rund 200000 Euro. Dem Konzept gab der Marktgemeinderat, zwar mit einer Gegenstimme, seine Zustimmung. Möglicherweise könne man noch Ende des Jahres mit einem positiven Bescheid rechnen, so Bürgermeister Wörz.

Spediteure sollen Firma nachts nicht mehr anfahren

Die Belastung der Anwohner der Schnuttenbacher Straße und der Franz-Xaver-Hieber-Straße durch den Lastwagen-Verkehr zur Firma Auto-Mann könnte in baldiger Zeit ein Ende finden. Hubert Feil, gebürtiger Offinger, hatte zu Beginn der Sitzung, als Bürger Fragen an den Marktgemeinderat richten können, die Situation in den vergangenen 20 Jahren geschildert. Im Gegensatz zu anderen Verfahren habe dieses viel mehr Zeit in Anspruch genommen, erklärte Bürgermeister Thomas Wörz, der das Zusammenspiel verschiedener Faktoren erläuterte.

Anfang August werde der zwischen der Marktgemeinde und der Firma Auto Mann geschlossene städtebauliche Vertrag unterschriftsreif sein. Das Unternehmen sei zuversichtlich, im Laufe des nächsten Jahres die Zufahrt errichten zu können. Bis dahin habe man bei der Polizei und beim Landratsamt die Anfrage über ein Lkw-Nachtfahrverbot wie auch für die Errichtung einer Tempo-30-Zone gestellt. Gleichzeitig habe das Unternehmen seine Spediteure gebeten, dass es zu Nachtzeiten nicht mehr angefahren werde.

