Belastete Milch: Ein Wirrwarr der Zuständigkeiten

Bei Milch aus dem Landkreis Günzburg sind erhöhte Werte eines Flammschutzmittels gefunden worden. Die Behörden schieben sich gegenseitig die Zuständigkeit zu.

Auch wenn die Behörden von keiner Gesundheitsgefahr bei der Milch ausgehen, in der erhöhte Werte eines Flammschutzmittels nachgewiesen wurden: Bedenklich ist es allemal, dass sie damit belastet war, auch wenn die Ämter dieses Wort nicht verwenden. Letztlich muss es darum gehen, den Auslöser zu finden, und was dagegen getan werden kann. Bloß erwecken die zuständigen Behörden nicht den Eindruck, als habe das Priorität.

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit verweist auf das Günzburger Landratsamt, und das erklärt, man werde nur im Auftrag des Landesamtes tätig. Schon bei der ersten Anfrage unserer Zeitung bei der Erlanger Behörde gab es nur eine äußerst rudimentäre Auskunft mit Verweis auf die Zuständigkeit der Günzburger, und erst beim erneuten Nachhaken kündigt das Landratsamt weitere Untersuchungen an.

Das trägt nicht dazu bei, dass Verbraucher Vertrauen in die Institutionen haben können. So oder so: Der Grund für die erhöhten Werte muss herausgefunden werden. Egal, wer hier zuständig ist.

