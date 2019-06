vor 21 Min.

Belohnung für zehn Blasmusik-Ensembles

Urkunden für den Musikerwettstreit in Ellzee überreicht

Eine große Bandbreite und vielfältiger Klang waren geboten bei den Wertungsspielen im Rahmen des Bezirksmusikfestes in Ellzee: Zehn Orchester, Kapellen und Ensembles nahmen am Wertungsspiel im Günzburger Forum am Hofgarten teil – in unterschiedlichen Leistungsklassen, symphonisch, traditionell oder mit breitem Blechbläsersound. Alle schnitten sie mit sehr gutem bis ausgezeichnetem Erfolg ab.

Ein Wertungsspiel ist so etwas wie ein sportlicher Wettstreit, ein Teamwettbewerb – nur eben mit Klarinetten, Pauken und Trompeten. Drei Juroren bewerten in zehn Kategorien: Dazu zählen Intonation, Interpretation und Zusammenspiel bis hin zum musikalischen Gesamteindruck.

Der Vorsitzende des Bezirks 12 im Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM), Robert Strobel, erklärte bei der Urkundenübergabe, dass man ganz gezielt als Austragungsort das Forum in Günzburg gewählt habe, um den teilnehmenden Kapellen eine tolle Bühne und den Zuhörern einen akustischen Hochgenuss bieten zu können. Alle zehn Teilnehmer könnten sich daher auch als Gewinner der Wertungsspiele betrachten.

Die Ergebnisse gestalteten sich wie folgt:

Die Mu´Comers, das Vororchester der Bläserschule Mindeltal erreichte einen sehr guten Erfolg (89 Punkte) ebenso wie der Musikverein Harmonie aus Dettingen am Main (90).

Der Musikverein Deisenhausen 1835 erreichte einen ausgezeichneten Erfolg (91 Punkte) ebenso wie Musikkapelle der Geselligen Vereinigung Eintracht Autenried (92) sowie der Musikverein Eintracht Kissendorf (93).

Ausgezeichnete Erfolge erzielten in der Oberstufe die Stadtkapelle Illertissen (96 Punkte) und der Blasmusikverein Jettingen (93). Der Musikverein Ermingen erreichte mit 88 Punkten einen sehr guten Erfolg.

Der Musikverein 1816 Krumbach errang einen ausgezeichneten Erfolg mit insgesamt 93 Punkten. Einen sehr guten Erfolg erreichte in dieser Kategorie die Brassband „BlechBrasserie“ (87). (zg/adö)

Themen Folgen