Berufsberatung per Video

Schüler erhalten Unterstützung

Für Schüler, deren Schulzeit 2022 endet, ist es an der Zeit, sich Gedanken zu machen über das, was nach der Schule kommt. Allerdings macht es die Corona-Pandemie mit den Kontaktbeschränkungen den Schülern nicht einfach mit der Berufswahl. Berufsmessen werden abgesagt und betriebliche Praktika können oftmals nicht absolviert werden. Die Berufsberatung unterstützt individuell bei allen Fragen rund um Berufswahl, Bewerbung und Ausbildungsstellensuche und hilft den Jugendlichen auch in der aktuellen Lage, den passenden Weg in die berufliche Zukunft zu finden. Als neues Angebot der Arbeitsagentur sind jetzt auch Beratungsgespräche per Video möglich. Kontakt zur Berufsberatung gibt es unter Telefon 0800/4555500 oder per Mail an Donauwoerth.Berufsberatung@arbeitsagentur.de (zg)

