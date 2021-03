vor 52 Min.

Berufsschulzentrum entlässt 246 Absolventen

Siebenmal gibt es die Traumnote 1,0. Schulleiter Martin Neumann lobt Leistungsbereitschaft

246 Berufsschüler sowie elf Asylbewerber und Flüchtlinge entlässt das Staatliche Berufliche Schulzentrum Günzburg mit seiner Außenstelle in Krumbach zum Ende des ersten Schulhalbjahres. Weil die Pandemie keine Abschlussfeier erlaubt, konnten sich die Absolventen ihr Abschlusszeugnis per Post schicken lassen oder es in der Schule abholen.

Das Staatliche Berufliche Schulzentrum Günzburg mit den Berufsschulen in Günzburg und Krumbach und den Berufsfachschulen Krumbach besuchen derzeit etwa 1800 Schüler. Die Ausbildung in den verschiedenen Berufen dauert zwei, drei oder dreieinhalb Jahre. 246 Auszubildende der Berufsschule haben jetzt ihre Berufsabschlussprüfung in den Berufen der Kraftfahrzeug-, Metall- und Bautechnik sowie des Berufsfelds Wirtschaft und Verwaltung abgelegt. Von den zwölf besten Absolventen haben sieben die Traumnote 1,0.

Im abgelaufenen Schulhalbjahr wurden laut Mitteilung von Schulleiter Martin Neumann von den Auszubildenden herausragende Leistungen erbracht: Die TÜV Süd Akademie Augsburg bildet Schüler zur Qualitätsmanagement-Fachkraft aus. In diesem Jahr haben 17 Berufsschüler an dem Kurs teilgenommen. Mit dem Nachweis überdurchschnittlicher Noten und der bestandenen Berufsabschlussprüfung haben die Auszubildenden laut Schulleiter Neumann gleichzeitig ihr Interesse am Beruf, ihre Leistungsbereitschaft und ihr berufliches Engagement unter Beweis gestellt. Zusammen mit dem Berufsabschluss konnte so insgesamt 63 Schülern auch der „Mittlere Schulabschluss“ verliehen werden. Hierzu sind ein mindestens befriedigender Notendurchschnitt und der Nachweis von einem fünfjährigen erfolgreichen Englischunterricht nachzuweisen.

Staatspreise für die Schulbesten von der Regierung von Schwaben bekamen Jennifer Mesmer (Bankkauffrau, Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen) und Natalie Jahnke (Sport- und Fitnesskauffrau, Injoy Königsbrunn).

Mit Preisen zeichnete die Berufsschule ihre Schulbesten aus: Anlagenmechaniker Sanitär, Heizung und Klima Hannes Kilian (Karl Wörle, Erkheim), Feinwerkmechaniker Simon Pickl (Wanzl Metallwarenfabrik Kirchheim), Industriekauffrau Anna Veit (Roma, Burgau), Industriemechaniker Noah Le Compte (Scheppach, Ichenhausen), Industriemechaniker Lorenz Siegel (Wanzl Maschinenfabrik Leipheim), Kauffrau für Büromanagement Berna Gürses (Tank und Rast Betriebsgesellschaft Leipheim), die Kaufleute im Gesundheitswesen Alexandra Vieth (Vamed Rehaklinik Bad Grönenbach) und Sebastian Mruk (Barmer Nördlingen), KFZ-Mechatroniker Felix Holzheu (Autohaus Schwehr Krumbach) und Veranstaltungskauffrau Alisa Kollmansperger (Medien Akademie Augsburg).

Aus elf Berufsfeldern wurden verabschiedet: 45 Industriemechaniker, 44 Industriekaufleute, 32 KFZ-Mechatroniker PKW-Technik, 25 Bankkaufleute, 21 Feinwerkmechaniker Maschinenbau, 19 Anlagenmechaniker Sanitär-Heizung-Klima, 18 Veranstaltungskaufleute, zwölf Kaufleute im Gesundheitswesen, sowie jeweils neun Sport- und Fitnesskaufleute und Kaufleute für Büromanagement, dazu ein Maurer. Keine Absolventen gab es in den Berufen Friseur, Verkäuferin und bei den Kaufleuten im Einzelhandel. (zg)

