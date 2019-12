vor 4 Min.

Besinnliches in Tönen und Text

Musikverein Haldenwang-Hafenhofen im Advent

Für vorweihnachtliche Stimmung sorgten die beiden Blaskapellen des Musikvereins Haldenwang-Hafenhofen bei ihrem Konzert in der Haldenwanger Maria Immaculata-Kirche. Bei der Jugendkapelle trafen ein deutsches („Wir sagen euch an“) und ein englisches („Little Drummer Boy“) Weihnachtslied aufeinander. Daneben war im Programm der Jungmusiker Platz für Meditatives mit dem Largo aus der „Neuen Welt“ von Antonin Dvorak und Feierliches mit der Kleinen Hofmusik von Edmund Löffler. Das Programm der Hauptkapelle reichte von Variationen über alpenländische Weihnachtsweisen bis zur Rockballade „The Sound of Silence“ von Simon and Garfunkel. Wie ein andächtiger Jodler klang „Choral Alpin“ von Walter Tuschla. In seiner Komposition „Mentis“ (lateinisch für Besinnung) lässt Thiemo Kraas die Melodien „Maria durch ein Dornwald ging“ und „Macht hoch die Tür“ ineinanderfließen. Das letztere Lied war es auch, dass den Abend traditionell beschloss, mit Gesang des Publikums. Zwischen den Musikstücken trugen Mitglieder der Jugend-und Hauptkapelle besinnliche Geschichten vor. In „Felix kann’s nicht lassen“ erzählt Octavia Bender davon, wie eine einsame Frau durch einen Streich ihres Hundes am Heiligen Abend einen neuen Freund findet. In „Der krumme Kasimir“ erzählt Oktavia Bender, dieselbe Autorin, von einem krumm gewachsenen Tannenbaum, der durch ein Wunder doch noch Verwendung als Christbaum findet. Im Anschluss an das Konzert konnte sich das begeisterte Publikum auf dem Kirchplatz bei Glühwein, Punsch und Kuchen stärken. (zg)