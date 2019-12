vor 55 Min.

Besondere Begleitung

Forschungsprojekt auch in Region

In Zusammenarbeit mit der Klinik für Psychiatrie II der Universität Ulm (Bezirkskrankenhaus Günzburg) veranstaltet die Volkshochschule Günzburg am Donnerstag, 9. Januar, einen Vortrag zum Thema „Bessere Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen durch Peer-Begleitung“.

Menschen mit einer psychischen Erkrankung wieder Hoffnung geben, ihre Selbstbestimmtheit fördern und ihnen neue Möglichkeiten aufzeigen – das sind die Hauptanliegen bei der Peer-Begleitung. Dabei handelt es sich um eine international etablierte Behandlungsmethode, bei der eine Person, die selbst eine psychische Erkrankung erfahren hat, andere Menschen mit psychischen Erkrankungen unterstützt. Im Rahmen des internationalen Forschungsprojekts Upsides werden nun auch in der Region Günzburg Peer-Begleiter ausgebildet und in das bestehende psychiatrische Versorgungsnetz integriert.

Dr. Annabel Müller-Stierlin und Ramona Hiltensperger sind Wissenschaftlerinnen an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie II der Universität Ulm am Bezirkskrankenhaus Günzburg. Zusammen mit Isabell Schick, Upsides Peer-Support-Trainerin und Leiterin der Selbsthilfegruppe für seelische Gesundheit in Neu-Ulm, werden sie neben einer kurzen Vorstellung des Forschungsprojekts auch von ihren praktischen Erfahrungen bei der Umsetzung von Peer-Begleitung in der Region Günzburg berichten. Der Vortrag beginnt am 9. Januar um 19 Uhr im Haus der Bildung Günzburg, Bürgermeister-Landmann-Platz 2. Der Eintritt ist frei. (zg)