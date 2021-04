Besonderer Geburtstag: Diese Burgauerin ist auch mit 100 „gut auf Draht“

Plus Rozina Tomici feiert in Burgau an diesem Montag ihren 100. Geburtstag. "Ich habe ein sehr bewegtes Leben gehabt", erzählt die Jubilarin.

Eine nette, ältere Dame und bemerkenswert fit: So kann man Rozina Tomici zweifelsohne beschreiben. Dass sie an diesem Montag ihren 100. Geburtstag feiert, das lässt sich auf den ersten Blick eher nicht vermuten. Was die ehemalige Offenhauserin zu berichten hat.

Rozina Tomici wohnte bis 2019 im Neu-Ulmer Ortsteil Offenhausen, heute lebt sie im Burgauer Seniorenheim. Sie stammt aus dem Banat und hat deutsche Wurzeln. „Ich bin in der schönsten Stadt vom Banat aufgewachsen – in Temeschburg“, verrät die Jubilarin, die viel zu erzählen weiß: von ihrem vier Jahre älteren Bruder Michael, der Priester und später in Altötting Stiftskanonikus wurde und wie sie selbst gerne Schauspielerin geworden wäre. Ihr Traum aber hatte sich nicht erfüllt. Rozina Tomici machte das Abitur und besuchte anstatt der Schauspielschule in Wien die neugegründete Bürofachschule – mit exzellentem Erfolg. Sie lernte sogar in drei Sprachen Stenographieren.

Ende der 80er-Jahre siedelte das Ehepaar nach Deutschland um

Dann kam der Zweite Weltkrieg. 1946 heiratete sie ihren Mann Julius und konnte dadurch dem entgehen, dass sie als Deutsche möglicherweise verschleppt worden wäre. Zum 34. Hochzeitstag habe er ihr einen himmelblauen VW-Käfer geschenkt, daraufhin habe sie mit 56 Jahren noch den Führerschein gemacht und als Beste bestanden, erzählt Rozina Tomic schmunzelnd.

Niemand sei so gescheit wie seine Frau, habe ihr Mann, damals voller Stolz gesagt. Ende der 80er-Jahre siedelte das Ehepaar nach Deutschland um und lebte anschließend in Neu-Ulm. Mehr als 50 Jahre war sie mit ihrem Mann, der von Beruf Textil-Ingenieur war, verheiratet.

Die Familie nennt sie liebevoll "Zacki"

„Ich habe ein sehr bewegtes Leben gehabt, aber es ist immer zum Guten gekommen und ich habe so vieles genossen“, fährt Rozina Tomici fort. Sie sei auch sehr reiselustig gewesen und vor allem die Stadt Paris könne sie nicht vergessen. Sie zitiert bis heute französische Gedichte und spricht noch französisch, rumänisch, ungarisch und ein bisschen russisch. Überhaupt hat sie stets eine nette Geschichte oder ein passendes Gedicht parat und legt nach wie vor großen Wert auf ihr Äußeres. Auch die Kapelle im Seniorenheim besucht sie regelmäßig, soweit dies möglich ist. Gerade deswegen nennen sie ihre Tochter, ihre Enkelin und ihre vier Urenkel liebevoll die „Zacki“ oder die „Zacki-Oma“. „Eben weil sie so gut auf Draht ist“, verrät Enkelin Angelika lachend.

Von Verwandten und von Banater Schwaben aus dem Bekanntenkreis dagegen werde sie die Medi-Tante genannt. Am Vormittag dieses Montags wird Rozina Tomic Besuch von ihrer Enkelin, am Nachmittag von ihrer Tochter bekommen, mehr ist wegen Corona nicht möglich. In jedem Fall aber gibt es eine kleine Feier mit Bewohnern des Seniorenheims – soweit es die Regelungen erlauben – und natürlich auch mit einer Geburtstagstorte.

