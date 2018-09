05:00 Uhr

Bestehen die Günzburger Handballer gegen den Nachwuchs der Rhein-Neckar-Löwen?

Im Bundesliga-Heimspiel der A-Jugend geht’s diesmal gegen einen Riesen der Szene: Die Rhein-Neckar-Löwen kommen nach Günzburg.

Einen Hochkaräter des deutschen Nachwuchshandballs erwarten die A-Jugendlichen des VfL Günzburg am Sonntag zum Bundesliga-Spiel in der Rebayhalle. Zu Gast sind ab 17 Uhr die Rhein-Neckar-Löwen. Die haben als Minimalziel Platz zwei in der Süd-Gruppe der Beletage ausgegeben.

Klassische Internat-Strukturen gelingen nicht bei allen deutschen Spitzenclubs. In Kronau, neben Östringen gelegen und Ursprungsort des nordbadischen Handball-Märchens, schon. Wie selbstverständlich spielen B- und A-Jugend um die deutsche Jugendmeisterschaft, regelmäßig werden A-Jugendspieler in der Dritten Liga eingesetzt. Die aktuelle A-Jugend besteht aus Spielern, die in der B-Jugend die deutsche Vizemeisterschaft errangen. Da kommt also ein richtiger Brocken an die Donau. Auch im wahrsten Sinne des Wortes. Selbst Junglöwen sind nämlich schon riesig und breit. Man merkt, dass neben handballspezifischen Inhalten besonders auf die Entwicklung der Körperlichkeit großer Wert gelegt wird. Dazu passt es, dass für den Nachwuchsbereich ein eigener Athletiktrainer eingestellt wurde. Selbst die Idee klingt für einen kleinen bayerischen Verein nach Utopia. Auch der Trainer ist mit Daniel Haase neu. Er kam vom ehemaligen deutschen Meister TUSEM Essen, wo er in der Nachwuchs- und Anschlussförderung tätig war.

Die Günzburger freuen sich sehr auf die Begegnung. Solchen Spitzensport in der eigenen Halle präsentieren zu können, rechtfertigt bereits alle Qualifikations-Qualen. Und Druck verspüren die jungen Weinroten gar keinen. Diesmal ist buchstäblich David gegen Goliath angesagt, da hat man nichts zu verlieren. Phasenweise Mithalten würde bereits reichen. Vielleicht verleihen Lockerheit und gute Stimmung den Weinroten Flügel. In den ersten Bundesliga-Spielen haben sich die Günzburger Jungs um Frieder Bandlow selbst zu viel Druck gemacht, außerdem waren die Personalsituationen schwierig. Den durch Krankheit oder Schule erzwungenen Verzicht auf Stammkräfte kann ein Bayernliga-Nachwuchs vielleicht eine Halbzeit lang kompensieren, danach sehen die Spiele einfach nicht so aus, wie man sich das als unmittelbar Beteiligter in der Idealvorstellung wünscht. Trainer Stephan Hofmeister kennt das und sagt beruhigend: „Einen Grund zur Unzufriedenheit mit sich selbst darf das nicht bieten. Der Günzburger Handballer gibt immer alles, mehr geht nicht.“ (zg)

