Bester Angriff gegen beste Defensive: VfL Günzburg empfängt TG Landshut

Vor einem Jahr gastierte die TG Landshut zuletzt in der Günzburger Rebayhalle. Dem VfL um Spielmacher Nicolai Jensen (rechts) siegte in einer engen Partie mit 33:30. Ob das auch dieses Mal gelingt?

Wenn der VfL Günzburg am Samstag die TG Landshut empfängt, ist der Ausgang völlig offen. Er könnte auch ein Fingerzeig im Meisterschaftskampf sein.

Es ist ein weiterer Höhepunkt einer an Höhepunkten nicht gerade armen Saison für den VfL Günzburg : Am Samstag um 19.30 Uhr empfangen die Bayernliga-Handballer den Tabellendritten TG Landshut in der heimischen Rebayhalle.

Landshut ist – gemeinsam mit dem VfL – wohl die Überraschungsmannschaft der laufenden Runde. Während sich einige der vor Saisonbeginn als Favoriten gehandelten Teams teilweise im unteren Mittelfeld der Tabelle tummeln, bilden die beiden Gegner vom Wochenende zusammen mit HaSpo Bayreuth ein Führungstrio, welches sich bereits ein wenig vom Rest des Feldes absetzen konnte. Innerhalb des Trios ist der Titelkampf allerdings vollkommen offen.

Zu Beginn des Jahres hatte Bayreuth die Nase bis zur Niederlage in Günzburg vorn, die gute Ausgangslage warf der VfL mit seiner Niederlage beim TSV Friedberg weg und die TG Landshut schien mit neun Siegen in Folge fast schon zu enteilen, bis sie die jüngsten beiden Spiele gegen den TSV Lohr und die DJK Waldbüttelbrunn verlor. Acht Spieltage vor Saisonende ist das Rennen um die bayerische Meisterschaft damit so offen und so spannend, wie seit Langem nicht mehr.

Das Hinspiel gewann der VfL Günzburg

Schon das Hinspiel in Landshut deutete die hohe handballerische Qualität an, die in beiden Mannschaften schlummert. Beide Teams brillierten mit starkem Angriffshandball, die bessere Abwehrleistung zeigten aber die Weinroten. So konnte der VfL den Niederbayern schon relativ früh davonziehen und dann auch – relativ überraschend – gegen den damals klaren Favoriten punkten.

Das Team von Trainer Markus Böhner verlor dann auch gleich das nächste Spiel gegen Bayreuth und hatte dann vom Verlieren anscheinend genug. Bis Anfang Februar sicherten sie sich jeden Punkt und avancierten zum echten Meisterschaftsaspiranten. Obwohl Böhner das Wort „Meisterschaft“ tunlichst aus seinem Wortschatz gestrichen hat: Auch die beiden verletzungsbedingten Niederlagen ändern nichts an der Tatsache, dass am Samstag ein heißer Kandidat auf den Aufstieg an die Donau kommt.

Das Prunkstück der Gäste dürfte in dieser Saison der herausragende Angriff um den Toptorschützen Lukas Eichinger sein. Mit 499 geworfenen Toren ( Günzburg 429) stellen sie den mit Abstand besten Angriff der Liga. Neben einigen hohen Siegen gegen Teams im Tabellenkeller unterstreicht insbesondere die Zahl der Treffer gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte die Qualität der Gästeoffensive. Diese geballte Offensivpower wird am Wochenende auf das Günzburger Abwehrbollwerk treffen, das aktuell mit 368 die wenigsten Tore in der Liga (allerdings auch bei einem Spiel weniger) zugelassen hat.

VfL Günzburg muss sich gegen TG Landshut im Angriff steigern

So zufrieden VfL-Coach Czakó mit der Entwicklung seiner Mannschaft zum jetzigen Zeitpunkt ist, so viel Verbesserungspotenzial kann der Perfektionist auf der anderen Seite noch erkennen. Gerade im Angriff müssen die Spieler um Spielmacher Nicolai Jensen wieder mit vollem Einsatz in die gegnerische Verteidigung einbrechen, um nach Ballgewinnen wieder mit der Spritzigkeit vom Jahresbeginn umzuschalten und nach vorne zu laufen.

In der Abwehr hingegen gilt es, die gewonnene Sicherheit aus den jüngsten Partien nicht zu einem vermeintlichen Selbstläufer werden zu lassen. Der einzige Grund, warum die Günzburger Abwehr derzeit ein bisschen besser als die der anderen Teams zu sein scheint, ist der bedingungslose Wille eines jeden, auch scheinbar verlorene Zweikämpfe doch noch gewinnen und mehr als der Gegenüber laufen zu wollen.

Individueller Vorteil liegt bei der TG Landshut

Gegen die starken Landshuter Werfer ist es zudem unabdingbar, klare Absprachen zu befolgen, taktisch clever zu spielen und den Torhütern die bestmögliche Chance zu geben, die gut geworfenen Rückraumkracher entschärfen zu können.

Hüben der beste Angriff und drüben die beste Abwehr – selten waren die Voraussetzungen für ein spannendes Spitzenspiel mit einem komplett offenen Ausgang besser. Am Ende wird die Mannschaft siegreich auf dem Günzburger Hallenboden jubeln, die bereit ist, mehr für den Sieg zu geben. Der individuelle Vorteil dürfte wohl bei den Gästen liegen. Dafür hat der VfL die eigenen Fans im Rücken.

Die Mannschaft um Kapitän Patrick Bieber ist ohne Frage auf die Unterstützung der heimischen Zuschauer angewiesen, die das Team schon so oft nach vorne zum Sieg gepeitscht hat. (zg)

