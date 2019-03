vor 1 Min.

Besucherrekord beim Spieletag in Günzburg

420 Besucher kamen zum 15. Spieletag nach Günzburg. Das ist ein neuer Rekord.

Von Peter Wieser

Günzburg spielt. So lautet die Idee die Spieletags. Am Sonntag fand dieser, veranstaltet von der Kommunalen Jugendarbeit am Landratsamt zusammen mit der Hutter-Trade GmbH und der Volkshochschule Günzburg, bereits zum 15. Mal statt.

Die Freude am Spielen scheint in jedem Fall ungebrochen zu sein und die Voraussetzungen sind am Sonntag ideal: Es ist Markt in Günzburg und das Wetter alles andere als frühlingshaft. „Die Menschen sind in der Stadt beim Shoppen und kommen währenddessen oder auch hinterher zum Spielen,“ sieht es Merle Kuhnert von der Kommunalen Jugendarbeit, die mit zwölf ehrenamtlichen Helfern vor Ort ist.

650 Spiele stehen bereit

Kurz vor 13 Uhr stehen schon die ersten Besucher an und eine gute Stunde später sind mit weit über 200 Gästen bereits fast alle Tische besetzt. Ein Spiel aussuchen, es spielen, es dann zurückgeben und sich das nächste holen. Rund 650 Spiele stehen bereit, darunter Neuheiten und Bestseller, wie „What Do You Meme?“, welches sich in den USA mehr als vier Millionen Mal verkauft hat, oder „Emojito!“, das 2018 zum Kinderspiel des Jahres nominiert wurde. „Die Besucher erwarten natürlich schon immer das Spiel des Jahres“, sagt Kathrin Wiora von Hutter Trade. Und gerade beim analogen Brettspiel spüre man einen Aufwind.

Wer kommt denn da alles zum Spielertag? Anfangs sind es vorrangig Familien mit kleineren Kindern, die von den drei winkenden Landkreismaskottchen Mona Mindel, Gustl Günz und Kalle Kammel begrüßt werden. Unter den Besuchern sind auch die Familien Höß und Kling aus Thannhausen, die mit Emma und Valentin inzwischen den „Looping Louie“ kreisen lassen. Sie sind zum ersten Mal beim Spieletag. „Das ist eine tolle Möglichkeit, Spiele zu entdecken“, sagen sie begeistert. Bei Silke und André Schimetschek, die mit der fünfjährigen Lena und der zweijährigen Paulina gerade „Glibberklatsch“ spielen, ist das ähnlich: Sie wollen „einfach einmal etwas Neues ausprobieren“.

Rätsel lösen und eine gemütlichen Nachmittag verbringen

Die Kinder seien jetzt in einem Alter, in dem man schon schön miteinander Spiele spielen könne. Dana, Mia und Isabelle, alle 13, aus Günzburg sind schon zum dritten Mal dabei. Sie sind gerade in „5 Seconds“ vertieft. Hier gilt es, innerhalb von fünf Sekunden drei bestimmte Dinge zu benennen. Was gefällt ihnen am Spieletag? „Ein Spiel spielen und es sich dann schenken lassen, wenn es gut ist“, sagt Isabelle. Zwei Pärchen aus Bubesheim und Waldstetten ein paar Tische weiter dagegen sind mit 30 und 40 Jahren etwas älter und mit „Escape The Room“, bei dem nicht gegeneinander gespielt wird, sondern im Team Rätsel gelöst werden müssen, ist ihr Spiel ein Stück komplizierter. Sie wollen zusammen einen gemütlichen Nachmittag verbringen. „Anders als nur auf dem Sofa herumzuliegen“, lacht Markus Mader gut gelaunt.

Beatrix und Hans Becker aus Offingen zählen zu den etwas älteren Besuchern. Wenn man, so wie sie, jetzt einen Enkel habe, müsse man sich schon informieren, was es so alles auf dem Markt sei, sagen sie. „Es kommen zur Zeit viele gute Spiele heraus“, bemerkt Jonathan (21) aus Burgau, der mit Bastian (19) aus Bubesheim „Hexer von Salem“ spielt. „Man sitzt miteinander am Tisch und nicht vor dem PC“, fügt dieser hinzu.

Der 15. Spieletag am Sonntag zählte mit insgesamt 420 Besuchern so viele wie noch nie zuvor. Die kamen übrigens aus allen Altersschichten und bis aus den Großräumen Augsburg und Ulm. Im Laufe des Nachmittags musste sogar noch nachbestuhlt werden.

