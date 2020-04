vor 34 Min.

Betrügerische Anrufe im Landkreis

Welche Geschichten aufgetischt werden

Mehrere Betrüger beschäftigen derzeit die Polizeiinspektion in Günzburg. Wie die Beamten mitteilten, erhielt ein Mann aus Bubesheim sechs Tage lang ständig Telefonanrufe von einer Firma aus Hamburg, welche um Überweisung der Beträge für ein Lotto-Abo, welches auf seine Ehefrau laufen soll, bat. Das Ehepaar hat jedoch zu keiner Zeit ein derartiges Abo abgeschlossen. Eine Recherche ergab inzwischen, dass diese Firma nicht existiert.

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagmittag eine 79-jährige Günzburgerin angerufen. Er berichtete von einem angeblichen Einbruch in der Ichenhauser Straße. Dies kam der alten Dame komisch vor. Sie beendete das Gespräch, indem sie einfach auflegte.

Am selben Tag erschien eine 53-jährige Frau bei der Polizeiinspektion Günzburg. Sie zeigte ein Schreiben einer Inkassofirma vor, welche mehrere Gewinn- und Zeitschriftenverlage vertritt und ihr mitteilte, dass sie in Zahlungsverzug wäre. Sie wurde aufgefordert, 280 Euro zu bezahlen. Die Frau hatte zwar tatsächlich bei einem Gewinnspiel mitgemacht, welches von April bis September läuft. Hier beträgt der monatliche Beitrag jedoch 69 Euro. Ermittlungen ergaben, dass die Inkassofirma nicht existiert.

Ebenfalls am Dienstag wurde ein 22-Jähriger auf seinem Mobiltelefon von einer unbekannten Frau angerufen. Sie teilte ihm mit, dass sie von einem Discounter wäre und er bei einer Verlosung 500 Euro sicher gewonnen hätte; die Finalverlosung sei in zwei Monaten. Die Kosten für die Teilnahme würden zweimal halbjährlich 80 Euro betragen. Als er laut Polizei angab, dass dies zu teuer wäre, wurde ihm angeboten, die Kosten auf halbjährlich zweimal 40 Euro zu reduzieren – der junge Mann willigte ein. Da die Kosten per Lastschrift eingezogen würden, fragte die Unbekannte nach seiner Iban und seinen Personalien. Sie gab an, dass er einige Minuten später nochmals angerufen würde, wo seine Angaben verglichen und bestätigt würden. Dies geschah dann auch. Der Geschädigte war nach dem Telefongespräch unsicher und stellte bei einer Internetrecherche fest, dass es sich hierbei um eine Betrugsmasche handelte. (zg)

