13:45 Uhr

Betrug: Falsche Polizisten rufen auch in Bibertal an

Zwölf Anrufe von falschen Polizeibeamten innerhalb anderthalb Stunden hat die Polizei Günzburg registriert. Die Angerufenen reagierten offenbar allesamt richtig.

Der Polizeiinspektion Günzburg sind am Mittwoch insgesamt zwölf Anrufe von falschen Polizeibeamten angezeigt worden. Im Zeitraum von etwa 10.30 bis 12 Uhr hätten Bürgerinnen und Bürger aus Günzburg und Bibertal, mehrheitlich aus Günzburg, betrügerische Anrufe erhalten, so die Polizei.

Falsche Polizisten: Anrufer fragen nach Geld und Wertsachen

Darin wurde den angerufenen von falschen Polizeibeamten unter anderem erzählt, dass bei Einbrüchen beziehungsweise einem Überfall in der Nachbarschaft Personen festgenommen worden seien. In den Telefongesprächen wurden die Angerufenen auch danach gefragt, ob sie Wertgegenstände oder Bargeld zu Hause haben. Die Angerufenen, die nach Polizeiangaben auch durch die Berichterstattung in den Medien bezüglich der bekannten Betrugsmasche sensibilisiert waren, reagierten richtig und beendeten die Telefongespräche. Anschließend zeigten sie die Anrufe bei der Polizei an.

Manchmal geben sich die Betrüger auch als Staatsanwälte aus

Am Mittwoch hatten sich im Raum Günzburg, aber auch im Bereich Neu-Ulm solche Anrufe gehäuft. Die Polizei hatte in den vergangenen letzten Wochen und Monaten wiederholt vor falschen Polizeibeamten gewarnt, die in dieser oder in ähnlicher Form Bürgerinnen und Bürger anrufen, um diese unter Vorspiegelung von falschen Tatsachen letztlich zur Herausgabe von Bargeld oder Wertsachen zu bewegen. Zum Teil geben die Täter dieser bekannten Betrugsmasche bei den Anrufen auch an, dass sie Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft oder anderer Behörden seien. Die Polizei bittet darum, solche Anrufe grundsätzlich anzuzeigen. (zg)

